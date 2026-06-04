Bianca Sissing über ihre schwierige Kindheit: 'Ich bin nicht böse, weil ich weiß, sie haben das Beste gemacht'

Das heutige Model erinnert sich an Phasen zwischen Angst und Armut. Ihre Mutter litt nach der Trennung unter schweren Depressionen und musste zeitweise in einer psychiatrischen Klinik behandelt werden.

Bianca Sissing erinnert sich an ihre schwierige Kindheit, in der sie sich um ihre depressive Mutter kümmern musste. Die 46-Jährige erzählt in einer Talkshow von Moderatorin Claudia Lässer von Phasen zwischen Angst und Armut.

Ihre Mutter litt nach der Trennung unter schweren Depressionen und musste zeitweise in einer psychiatrischen Klinik behandelt werden. Die beiden lebten von Sozialhilfe und mussten genau abwägen, in welchem Monat welche Rechnung bezahlt werden kann. Trotz einer Kindheit, die alles andere als leicht war, kann Bianca Sissing ihren Eltern verzeihen und betont, dass sie von beiden immer Zuneigung gespürt hat





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bianca Sissing Schwierige Kindheit Depressive Mutter Sozialhilfe Existenzsorgen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aufwachsen in Gaza : Traumatisches Ende der KindheitDie Eltern tot, die Schule zerstört: Kinder und Jugendliche suchen unter Trümmern nach einer Zukunft. Die WOZ hat drei von ihnen begleitet.

Read more »

Streller: «Als ich Noah zum ersten Mal spielen sah, dachte ich nur: ‹Leck mich am Arsch›»In der Serie «Die drei Okafors» zeigen die Brüder Noah, Elijah und Isaiah Einblicke in ihr Leben und ihre Gefühlswelt. In der dritten Episode kommen auch die Ex-FCB-Stars Marco Streller und Mario Cantaluppi zu Wort.

Read more »

Martin Dürrenmatt: «Ich weiss nicht, ob Donald Trumps Coiffeur einen Fehler macht»Martin Dürrenmatt zählt zu den gefragtesten Coiffeuren der Schweiz – und kennt die Geheimnisse zahlreicher Promis. Im Interview spricht er über weinende Kundinnen, Donald Trumps Frisur, Roger Federers Look und verrät, warum Grau für ihn die schönste Haarfarbe überhaupt ist.

Read more »

Beratung Frühe Kindheit Region Aarau Plus zieht nach Buchs und baut ausDie Eltern von Kleinkindern haben viele Fragen rund um die Erziehung und Entwicklung. Dafür gibt es die Beratungsstelle Frühe Kindheit Region Aarau Plus. Sie ist nach Buchs gezogen und baut ihr Angebot aus.

Read more »