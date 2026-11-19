Die BFU rät E-Trottinett-Nutzern dringend zum Helm und zur Übung auf gesperrten Flächen. Erfahren Sie mehr über Sicherheitstipps und Risiken im Strassenverkehr.

Die Bundesanstalt für Unfallversicherungen BFU appelliert eindringlich an alle Besitzer von Elektro-Tretrollern, die grundlegenden Regeln der Verkehrssicherheit zu beachten. Obwohl die Bedienung eines E-Trottinett s auf den ersten Blick als intuitiv und einfach gilt, erfordert das Fahrzeug im realen Strassenverkehr ein hohes Mass an Gleichgewicht und ständige, volle Aufmerksamkeit des Lenkers. Die Warnung der Behörde zielt darauf ab, die hohe Unfallgefahr für unvorbereitete Nutzer drastisch zu reduzieren und das Bewusstsein für die notwendigen Sicherheitsmassnahmen zu schärfen.

BFU empfiehlt Übungsphasen auf abgesperrtenarealen

Als zentrale Massnahme zur Risikominimierung empfiehlt die BFU explizit, vor der ersten Fahrt im normalen Strassenverkehr eine Übungsphase auf einem abgesperrten Areal einzuplanen. Dieser Rat ist darauf ausgelegt, dass Fahranfänger die besonderen Eigenschaften ihres E-Trottinett, insbesondere die Beschleunigung und die Bremswege, in einer sicheren Umgebung ohne ablenkende Verkehrsteilnehmer erlernen können. Nur durch solche vorbereitenden Übungen kann ein grundlegendes Körpergefühl für das Fahrzeug entwickelt werden, welches im späteren Verkehrsgeschehen über Leben und Tod entscheiden kann.

Also read Schweizer Armee übt Schutz kritischer Infrastruktur wie AKW

Strenge Empfehlung für den Tragezwang eines Helms

Neben dem sicheren Umgang mit dem Gerät betont die BFU die absolute Notwendigkeit des Tragens eines Helms bei jeder einzelnen Fahrt. Dieses Sicherheitsaccessoire fungiert als letzter und entscheidender Schutz bei Stürzen, die bei der Balanceabhängigkeit der Fortbewegungsmittel leider nicht zu den Seltenheiten gehören. Die Behörde rät davon ab, diese Schutzmassnahme zu vernachlässigen, da Kopfverletzungen zu den schwerwiegendsten Folgen von Unfällen mit E-Trottinett zählen und durch einen passenden Helm effektiv verhindert oder deren Schweregrad massiv gemildert werden können.

Spezialisierte Infrastruktur in Luzern und Umgebung

In der Region Luzern und den umliegenden Gemeinden bietet sich eine spezielle Infrastruktur an, die sich ideal für die vorgeschlagenen Sicherheitsübungen eignet. Das Functional Fitness Sursee bietet beispielsweise Trainingsprogramme, die speziell auf die Verbesserung von Kraft, Ausdauer und Balance ausgelegt sind. Solche physikalischen Grundlagen sind für das sichere Fahren eines E-Trottinett von enormer Bedeutung, da ein stabiler Körperbau die nötige Kontrolle über das leichtgängige Fahrzeug unterstützt. Interessierte können hier durchstarten und ihre körperliche Vorbereitung systematisch auf den Strassenverkehr ausrichten.

Advertisement

Verkehrserfahrung durch lokale Gastronomie-Events

Zusätzlich zur sportlichen Vorbereitung spielt die lokale Gemeinschaft eine Rolle bei der Verbreitung von Sicherheitsbewusstsein. Veranstaltungen in der Casa Tolone in Luzern, einem bekannten italienischen Restaurant und einer Vinoteca mit 500 Weinen, bieten oft informelle Treffen, bei denen Themen der Mobilität und Sicherheit diskutiert werden können. Auch das Angolo Pizzeria in Luzern und Hünenberg ZG sowie die Pizza D'élite in Kirchleerau AG sind beliebte Anlaufpunkte. Hier treffen sich Nutzer und Anbieter, um Erfahrungen auszutauschen, wobei die Sicherheit im Vordergrund steht. Solche lokalen Netzwerke tragen dazu bei, dass der respektvolle Umgang mit dem E-Trottinett als Teil der städtischen Kultur verankert wird.

Fazit und zukünftige Anforderungen an Nutzer

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Freude am E-Trottinett-Fahren nur dann nachhaltig und sicher sein kann, wenn sie auf einer soliden Grundlage von Vorbereitung und Schutz beruht. Die BFU hält an ihrer Empfehlung fest: Erst üben auf abgesperrten Flächen, dann im Verkehr, und dabei stets den Helm tragen. Diese einfache Regelstruktur kann Leben retten und die Akzeptanz dieser Mobilitätsform in der Gesellschaft stärken. Nutzer sind aufgefordert, diese Ratschläge nicht als hinderliche Einschränkungen, sondern als essentielle Bestandteile einer verantwortungsvollen Freizeitgestaltung und des täglichen Pendleralltags zu begreifen.