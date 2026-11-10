Bezirksgericht Zürich spricht Saïda Keller-Messahli frei

Das Bezirksgericht Zürich spricht Saïda Keller-Messahli vom Vorwurf der Ehrverletzung frei. Entscheidend war eine Präzisierung des Uvam zu einem Interview von 2024.

Das Bezirksgericht Zürich hat Saïda Keller-Messahli vom Vorwurf der Ehrverletzung freigesprochen. Der Vorwurf betraf Aussagen über muslimische Verbände, die sie in einem Interview von 2024 gemacht hatte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Aussagen machte Saïda Keller-Messahli in einem Interview mit "Le Matin Dimanche". Die Verbände warfen ihr vor, muslimische Organisationen unzulässigerweise in die Nähe radikaler islamistischer Organisationen gerückt zu haben. Das Bezirksgericht liess nur den Strafantrag des Uvam zu.

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Präzisierung des Uvam stützt den Freispruch

Entscheidend für das Bezirksgericht Zürich war eine Präzisierung, die nach dem fraglichen Interview im "Matin Dimanche" veröffentlicht wurde. Darin bestritt ein Vertreter des Uvam, dass eine Person, die Teil der algerischen radikal-islamistischen Partei FIS gewesen sein soll, Teil der Geschäftsleitung der waadtländischen Organisation war.

Der Vertreter des Uvam habe jedoch nicht verneint, dass diese Person im Imam-Beirat, einer Organisation des Uvam, sass. Darauf verwies der Verteidiger von Saïda Keller-Messahli. Für das Gericht war genau dieser Punkt entscheidend, wie der Richter bei der Urteilseröffnung festhielt: "Einen besseren Entlastungsbeweis kann man gar nicht bringen".

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Der Richter erklärte außerdem, offen bleibe, ob die eigentliche Aussage ehrenrührig sei. Dass ein muslimischer Verein mit extremistischen Organisationen in Verbindung gebracht werde, könne jedoch durchaus ehrverletzend sein.

Positionen von Verteidigung, Uvam und Gericht

Der Verteidiger von Saïda Keller-Messahli verlangte einen Freispruch und stützte sich dabei auf die Präzisierung des Uvam. Zusätzlich argumentierte er, ein Verein als juristische Person könne gar nicht in seiner Ehre verletzt werden.

Diesen Einwand wies das Bezirksgericht Zürich ab. Nach Auffassung des Gerichts sei eine Ehrverletzung eines Vereins durchaus möglich. Der Uvam hatte den Strafantrag gestellt und die Aussagen als unzulässige Nähe zu radikalen islamistischen Organisationen bewertet.

Saïda Keller-Messahli verwies vor Gericht auf ihre Beweismittel. Sie sagte: "Dazu habe ich genug Belege eingereicht". Damit stellte sie ihre Aussagen auf eine dokumentierte Grundlage.

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Rechtskraft und Bedeutung des Urteils

Das Urteil des Bezirksgerichts Zürich ist noch nicht rechtskräftig und damit noch nicht endgültig. Weitere Termine oder Fristen nennt die vorliegende Mitteilung nicht.

Für muslimische Verbände hält das Gericht fest, dass der Vorwurf einer Verbindung zu extremistischen Organisationen ehrverletzend sein kann. Im konkreten Fall sah das Gericht mit der Präzisierung des Uvam jedoch einen wesentlichen Entlastungsbeweis für Saïda Keller-Messahli.