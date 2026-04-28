Beziehungen im betreuten Wohnen: Wie Familie und Freunde den Kontakt halten

Der Umzug ins betreute Wohnen verändert das soziale Leben älterer Menschen. Wie Familie und Freunde den Kontakt halten und neue Beziehungen entstehen, ist entscheidend für das Wohlbefinden. Flexible Besuchszeiten, offene Kommunikation und gemeinsame Aktivitäten spielen dabei eine zentrale Rolle.

Wie können Beziehungen im betreuten Wohnen stabil bleiben? Der Familienalltag, Besuche und Kommunikation spielen dabei eine zentrale Rolle. Der Umzug ins betreute Wohnen stellt für viele ältere Menschen und ihre Familien einen bedeutenden Lebensabschnitt dar.

Plötzlich ändern sich viele gewohnte Abläufe, und neue Routinen müssen gefunden werden. Fragen wie «Wie bleiben wir uns weiterhin nah? » oder «Wie halten wir den Kontakt, wenn wir nicht mehr zusammenleben? » kommen auf.

Gleichzeitig steigt die Zahl der über 65-Jährigen in der Schweiz deutlich an, wobei die durchschnittliche Lebenserwartung heute bei etwa 84 Jahren liegt. Der Einzug ins betreute Wohnen bedeutet nicht das Ende des sozialen Lebens, sondern eine Veränderung. Besuche, gemeinsame Aktivitäten und neue Kontakte vor Ort müssen neu organisiert werden. Für die meisten Bewohnerinnen und Bewohner bleibt der Kontakt zur Familie der emotionale Mittelpunkt des Alltags.

Gleichzeitig entstehen neue Beziehungen zu Mitbewohnerinnen, Mitbewohnern und dem Betreuungsteam. Man lernt neue Menschen kennen, doch die Familie bleibt etwas Besonderes. Ein regelmäßiger Besuch von Familienmitgliedern ist daher auch im betreuten Wohnen von großer Bedeutung. Die flexiblen Besuchszeiten erleichtern es berufstätigen Kindern und Enkelkindern, spontane Besuche zu tätigen, ohne den Pflegealltag zu stören.

Viele Einrichtungen verfügen über gemütliche Räume, in denen man sich ungestört treffen kann, was den Besuch fast wie zu Hause wirken lässt. Viele Angehörige erleben diese neue Situation zunächst als Entlastung, da sie nicht mehr alles allein bewältigen müssen. Gleichzeitig kann Unsicherheit aufkommen, doch ein offenes Gespräch mit dem Betreuungsteam hilft, Missverständnisse und Konflikte zu vermeiden. Eine klare Aufgabenverteilung ist dabei entscheidend.

Ehrliche und regelmäßige Gespräche sind wichtig, sei es über Alltagsfragen oder gesundheitliche Veränderungen. Offener Austausch schafft Vertrauen. Viele Einrichtungen bieten inzwischen auch Videoanrufe an, die besonders bei größerer Entfernung wertvolle digitale Brücken darstellen. Manchmal reicht schon ein kurzer, herzlicher Anruf oder eine Sprachnachricht.

Auch zwischen Angehörigen und Betreuungspersonal ist ein respektvoller, wertschätzender Umgang wichtig. Gemeinsame Aktivitäten wie ein kleiner Ausflug oder ein gemeinsames Mittagessen stärken die Bindung. Viele Einrichtungen bieten gezielte Programme an, bei denen Angehörige aktiv mitwirken können. Die Unterstützung der Familie ist dabei unschätzbar





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