Bewertung: Profitiere von Flexibilität im Jobwechsel

Experten warnen vor der dangersamen Signale im Bewerbungsprozess und weisen darauf hin, dass für ein sicheres Ziel keine Garantie durch einen unterschriebenen Vertrag gegeben ist. Auch das Umziehen von einer neuen Stadt zu einer anderen ist in der heutigen Zeit nur selten reibungslos verlaufen und sollte mit Vorsicht angegangen werden.

Jimena Santillán, eine doppelte Mutter, arbeitete für ein internationales Unternehmen in Lausanne bis Ende 2024 und sollte dann in Zürich eine Senior-Position bei einer Schweizer Bank ansteuern.

Doch kurz bevor sie anfangen konnte, wurde die Stelle gestrichen. Nun lebt sie in Zürich, ohne Einkommen, in einer neuen Stadt. Die Personalexpertin Ursula Bergundthal erklärt, dass sich der Schweizer Arbeitsmarkt merklich verändert hat. Bisherigere Loyalität ist schwächer geworden, sowohl für Mitarbeiter als auch für Arbeitgeber





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