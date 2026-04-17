Bewerber weigert sich, Kim Jong Un zu beleidigen – Unternehmen nutzen neuen Filter

Ein ungewöhnlicher Einstellungstest enthüllt nordkoreanische Spionageversuche. Ein Bewerber scheitert, als er sich weigert, Kim Jong Un zu beleidigen, was ein neues, wirksames Mittel zur Identifizierung potenzieller Spione darstellt.

Ein auf der Plattform X (ehemals Twitter) geteilter Clip enthüllt eine bemerkenswerte und zugleich alarmierende Methode, mit der westliche Unternehmen versuchen, die zunehmenden Versuche nordkoreanischer IT-Arbeiter zur Spionage aufzudecken.

Zu Beginn der Szene präsentiert sich der Bewerber, der unter dem japanisch klingenden Namen Taro Aikuchi auftritt, zunächst unauffällig, ruhig, höflich und professionell. Diese scheinbare Professionalität täuscht jedoch über die wahre Natur der Situation hinweg, denn genau hier setzt die eigentliche Dynamik des aufgezeichneten Gesprächs ein.

Neben den üblichen fachlichen Fragen, die in einem Vorstellungsgespräch üblich sind, wird dem Bewerber eine unerwartete Aufgabe gestellt – ein Test, der als entscheidender Moment im Interview fungiert und letztendlich dazu führt, dass der Bewerber entlarvt wird.

Diese Enthüllung geht aus einem Beitrag des Nutzers X/tanuki42_ hervor, der die beschriebene Anti-Nordkorea-Maßnahme auf der Kurznachrichtenplattform veröffentlicht hat.

Ab dem Moment, in dem die entscheidende Frage gestellt wird, verändert sich die Tonalität der Szene merklich. Der Bewerber, der zuvor noch als souverän und gelassen wahrgenommen wurde, reagiert nun völlig anders.

Er beginnt zu stottern, und die Atmosphäre im virtuellen Raum wird spürbar angespannt. Kurz darauf bricht das Gespräch abrupt ab; die Verbindung wird getrennt, ein klares Zeichen dafür, dass der Bewerber die Prüfung nicht bestanden hat.

Der Nutzer, der dieses Video geteilt hat, kommentiert die Wirksamkeit dieses neuartigen Filters: Es wird nicht immer funktionieren, so seine Einschätzung, aber im Moment sei es ein wirklich wirksames Mittel zur Identifizierung. Er habe bisher noch keinen getroffen, der diese Art von Prüfung bestehen könne.

Diese Aussage unterstreicht die Exklusivität und die hohe Erfolgsquote des angewandten Verfahrens.

Wie das Tech-Nachrichtenportal TechCrunch berichtet, versuchen offenbar Tausende nordkoreanischer IT-Spezialisten, sich über gefälschte Identitäten Zugang zu westlichen Unternehmen zu verschaffen.

Das primäre Ziel hinter diesen Bemühungen ist die Spionage, eine Taktik, die von der nordkoreanischen Führung seit Langem verfolgt wird und deren Ausmaß stetig zuzunehmen scheint.

Um ihre heimlichen Absichten zu verschleiern und die etablierten Bewerbungsprozesse sowie die sorgfältigen Sicherheitskontrollen zu umgehen, setzen diese Akteure zunehmend auf fortschrittliche Technologien. Dazu gehören der Einsatz von KI-Tools, die Erstellung von Deepfakes, um die Identitäten zu fälschen, sowie die Verwendung von gestohlenen oder gänzlich erfundenen persönlichen Daten.

Diese Kombination aus technologischem Know-how und ausgeklügelten Täuschungsmanövern macht es für Unternehmen zu einer immer größeren Herausforderung, die wahren Absichten hinter den Bewerbungen zu erkennen und ihre Systeme sowie sensiblen Daten zu schützen.

Die beschriebene Testmethode stellt somit einen wichtigen Schritt dar, um dieser wachsenden Bedrohung effektiv zu begegnen, wenngleich es wahrscheinlich ist, dass auch die Gegenseite neue Wege finden wird, um solche Filter zu umgehen.





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