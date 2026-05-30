Bewaffneter Raubüberfall auf Kiosk in Basel - Täter flüchtig

Ein unbekannter Mann hat am Freitagnachmittag einen Kiosk an der Reinacherstrasse in Basel überfallen, eine Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld sowie Wertgegenstände erbeutet. Die Polizei fahndet nach dem flüchtigen Täter.

Am Freitag, dem 14. Oktober 2023, gegen 14:35 Uhr, ereignete sich an der Reinacherstrasse in Basel ein bewaffneter Raubüberfall auf einen Kiosk . Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel -Stadt betrat ein unbekannter Täter den Verkaufsladen und bedrohte die anwesende Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe .

Der Mann forderte die Herausgabe von Bargeld und weiteren Wertgegenständen und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock und wird psychologisch betreut. Die Kantonspolizei Basel-Stadt leitete sofort eine groß angelegte Fahndung ein, die jedoch vorerst ergebnislos blieb. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, und die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Täter wird als männlich, etwa 25 bis 35 Jahre alt, mit schwarzen, mittellangen gelockten Haaren und einem Drei-Tage-Bart beschrieben. Er spricht Deutsch und trug zum Tatzeitpunkt schwarze kurze Hosen, ein schwarzes Heavy-Metal-T-Shirt mit rotem Aufdruck, ein schwarzes Bandana, eine schwarze Baseballcap, einen schwarzen Schlauchschal sowie eine silberfarbene Halskette, die einer Fahrradkette ähnelt. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter bewaffnet und möglicherweise noch in der Region unterwegs ist.

Die Bevölkerung wird gewarnt, den Mann nicht selbst zu stellen, sondern sofort die Polizei zu verständigen. Die Fahndung konzentriert sich auf den Großraum Basel sowie angrenzende Gebiete, und es wurden zusätzliche Streifen eingesetzt. Die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 061/267 71 11 oder bei jeder Polizeiwache zu melden.

Auch Personen, die verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Reinacherstrasse gemacht haben oder denen die beschriebene Kleidung oder die silberfarbene Kette aufgefallen ist, werden gebeten, sich zu melden. Die Polizei prüft zudem mögliche Zusammenhänge mit ähnlichen Taten in der Vergangenheit. Der Kiosk bleibt vorübergehend geschlossen, und die psychologische Betreuung der Mitarbeiterin wird fortgesetzt. Die Behörden appellieren an die Öffentlichkeit, wachsam zu sein und verdächtige Wahrnehmungen umgehend zu melden. Weitere Informationen werden im Laufe der Ermittlungen bekannt gegeben





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