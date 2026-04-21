Bewaffneter Raubüberfall auf Hotel am Zürichberg: Stadtpolizei fahndet nach unbekanntem Täter

Ein Unbekannter überfiel am späten Montagabend das Sorell Hotel Zürichberg mit einer Stichwaffe. Die Stadtpolizei Zürich bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise zur Fahndung.

Ein dramatischer Raubüberfall hat das beschauliche Quartier am Zürcher Zürich berg in Angst versetzt. Am späten Montagabend, kurz vor dem Eintreffen des neuen Tages, wurde das renommierte Sorell Hotel Zürich berg an der Orellistrasse 21 Schauplatz eines bewaffneten Überfalls.

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zur Lobby des Hotels und nutzte dabei den Schutz der Dunkelheit. Mit einer Stichwaffe bewaffnet, trat der Mann an die Réception heran und konfrontierte das anwesende Personal mit seinen Forderungen. Die Situation eskalierte rasch, als der Täter mit Nachdruck die Herausgabe von Bargeld verlangte.

Unter dem Eindruck der unmittelbaren Bedrohung durch die Waffe sah sich die Hotelangestellte gezwungen, dem Unbekannten einen Bargeldbetrag in Höhe von mehreren Hundert Franken auszuhändigen. Glücklicherweise kam bei diesem gefährlichen Vorfall nach aktuellem Erkenntnisstand der Polizei niemand physisch zu Schaden, doch der Schock bei den Beteiligten sitzt tief.

Nachdem der Unbekannte die Beute an sich genommen hatte, ergriff er die Flucht und verschwand in der nächtlichen Umgebung nahe der Tramendschlaufe Zoo. Die sofort alarmierten Einsatzkräfte der Stadtpolizei Zürich leiteten umgehend eine grossangelegte Fahndung ein, die jedoch bisher nicht zum Erfolg führte.

Die Ermittlungen wurden direkt nach der Tat von Spezialisten des Kriminaltechnischen Dienstes aufgenommen, um Spuren am Tatort zu sichern und den Tathergang präzise zu rekonstruieren. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit nun um Mithilfe bei der Identifizierung des Täters. Der flüchtige Mann wird als etwa 185 Zentimeter gross beschrieben und weist eine schlanke, athletische Statur auf.

Zum Zeitpunkt der Tat trug er einen auffälligen hellen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose sowie helle Schuhe. Besonders erschwerend für die Identifizierung ist die Tatsache, dass er sein Gesicht hinter einer Maskierung verborgen hatte. Die Stadtpolizei Zürich hat einen eindringlichen Zeugenaufruf gestartet, um weitere Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten.

Insbesondere Anwohner im Umfeld des Zürichbergs, Personen, die sich zur fraglichen Zeit im Bereich der Tramstation Zoo aufgehalten haben, oder Taxifahrer, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden. Jede noch so kleine Information kann entscheidend sein, um den Täter zu finden und weitere Straftaten zu verhindern.

Die Ermittlungsbehörden betonen, dass sie auf die Unterstützung der Zürcher Bevölkerung angewiesen sind. Wer sachdienliche Angaben zum Überfall am 20. April 2026 oder zur Identität des beschriebenen Mannes machen kann, wird gebeten, umgehend mit der Stadtpolizei Zürich unter der Telefonnummer 044 411 71 17 Kontakt aufzunehmen. Die Polizei versichert, dass alle Informationen streng vertraulich behandelt werden, um die Ermittlungen nicht zu gefährden und die Sicherheit im Quartier schnellstmöglich wiederherzustellen.





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