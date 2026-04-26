Bewaffneter Angriff bei Gala-Dinner mit Trump – Präsident in Sicherheit gebracht

Bei einem Gala-Dinner der Hauptstadtpresse im Hotel Washington kam es zu einem bewaffneten Angriff. Ein Mann stürmte eine Sicherheitsschleuse und feuerte Schüsse ab. Präsident Trump wurde vom Secret Service in Sicherheit gebracht. Der Täter wurde festgenommen.

Ein beunruhigender Vorfall ereignete sich während eines Gala-Dinner s der Hauptstadtpresse im Hotel Washington, an dem US-Präsident Donald Trump teilnahm. Ein Mann durchbrach eine Sicherheitsschleuse und wurde daraufhin von Sicherheitskräften überwältigt.

Während des Vorfalls fielen Schüsse, woraufhin der Präsident umgehend von seinen Personenschützern in Sicherheit gebracht wurde. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich etwa 2600 Personen im Hotel, darunter neben Präsident Trump und First Lady Melania auch Vizepräsident J.D. Vance und weitere Mitglieder des Kabinetts. Dank des schnellen Eingreifens des Secret Service blieben alle anwesenden Würdenträger unverletzt.

Die Ereignisse nahmen eine dramatische Wendung, als während der Rede des Präsidenten auf der Bühne plötzlich Knallgeräusche zu hören waren. Zunächst wurde angenommen, es handele sich um technische Defekte oder ähnliches, doch schnell stellte sich heraus, dass es sich um Schüsse handelte. Ein freier Fotograf, der für eine Nachrichtenagentur arbeitete, berichtete von vier bis sechs lauten Knallgeräuschen, die jedoch nicht unmittelbar in der Nähe des Dinners stattfanden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Secret Service ereignete sich der Vorfall direkt vor der Sicherheitsschleuse, die zum Veranstaltungsraum führte. Der Angreifer feuerte mit einer Schrotflinte mehrere Schüsse ab, wobei ein Agent des Secret Service ins Visier geriet. Glücklicherweise konnte der Agent aufgrund seiner Schutzausrüstung unverletzt bleiben, wie das FBI gegenüber Reuters bestätigte. Die Sicherheitskräfte reagierten umgehend und konnten den Schützen schließlich überwältigen und zu Boden bringen.

Der Angreifer war mit einer Schrotflinte, einer Pistole und mehreren Messern bewaffnet, was die Gefährlichkeit der Situation unterstreicht. Bislang sind weder das Motiv des Täters noch sein konkretes Ziel bekannt. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich bei dem Täter um einen Hotelgast handelte, der allein handelte und es keine weiteren Verdächtigen gibt. Offizielle Informationen zur Identität des Täters liegen bislang nicht vor, Präsident Trump deutete jedoch an, dass der Mann aus Kalifornien stamme.

Unmittelbar nach dem Vorfall äußerte sich Präsident Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social und lobte die Arbeit des Secret Service und der Strafverfolgungsbehörden. Er bestätigte die Festnahme des Schützen und äußerte den Wunsch, die Veranstaltung fortzusetzen. Gleichzeitig betonte er, dass er sich voll und ganz an die Anweisungen der Behörden halten werde. Er räumte ein, dass der Abend sich nun anders entwickeln werde als geplant, zeigte sich aber zuversichtlich, dass man die Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen könne.

Wie angekündigt, fand kurz darauf eine Pressekonferenz im Weißen Haus statt, in der Präsident Trump erneut bestätigte, dass er, Vizepräsident Vance und alle anwesenden Kabinettsmitglieder unverletzt seien. Er kündigte an, dass das Korrespondenten-Dinner innerhalb der nächsten 30 Tage wiederholt werden solle. Abschließend betonte er, dass er keinen Zusammenhang zwischen dem Vorfall und dem Iran sehe und sich davon nicht von seinen politischen Zielen ablenken lasse.

Das Korrespondenten-Dinner, veranstaltet von der Journalisten-Vereinigung der im Weißen Haus akkreditierten Korrespondenten, ist eine seit über 100 Jahren bestehende Tradition. Der Präsident ist üblicherweise der Stargast dieser Veranstaltung. Bemerkenswert ist, dass Präsident Trump während seiner ersten und zweiten Amtszeit bisher nicht an diesem Dinner teilgenommen hatte, sodass sein Auftritt am Samstagabend eine Premiere darstellte





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Donald Trump Secret Service Gala-Dinner Schusswaffengewalt Washington D.C.

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