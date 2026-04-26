Betrunkener und drogenbeeinflusster Motorradfahrer ohne Führerausweis verurteilt

Ein Mann wurde im Kanton Bern wegen Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss, ohne Führerausweis und Missachtung eines Fahrverbots zu einer Geldstrafe von 5570 Franken verurteilt. Die Staatsanwaltschaft verzichtete auf einen Widerruf der Bewährung, verlängerte aber die Probezeit.

Ein Mann ist im Kanton Bern wegen einer Reihe schwerwiegender Verkehrsdelikt e zu einer erheblichen Geldstrafe verurteilt worden. Der Vorfall ereignete sich im Februar dieses Jahres, als der Beschuldigte, trotz fehlendem Führerausweis und unter dem Einfluss von Alkohol und Cannabis , mit einem Motorrad von Belp nach Kehrsatz fuhr.

Die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland erließ einen Strafbefehl, der eine Gesamtstrafe von 5570 Franken vorsieht. Der Mann hatte bereits zuvor seinen Führerausweis verloren, was seine Fahrt umso illegaler machte. Er missachtete zudem ein klar signalisiertes Fahrverbot, was die Schwere seiner Vergehen weiter erhöhte. Bei einer Atemalkoholmessung wurde ein Wert von 1,07 mg/l festgestellt, was einer Blutalkoholkonzentration von etwa 2,14 Promille entspricht – ein Wert, der weit über der gesetzlichen Grenze liegt.

Die Kantonspolizei ordnete daraufhin umfassende Untersuchungen an, einschließlich Blut- und Urinproben sowie einer ärztlichen Begutachtung, um den Atemalkoholwert zu bestätigen. Der Beschuldigte verweigerte jedoch die Mitwirkung an diesen Untersuchungen, was seine Situation zusätzlich verschärfte. Die Staatsanwaltschaft verhängte eine bedingungslose Geldstrafe von 160 Tagessätzen à 30 Franken, was einer Summe von 4800 Franken entspricht. Zusätzlich zu dieser Strafe wurde eine Busse von 120 Franken verhängt.

Die Verfahrenskosten belaufen sich auf weitere 650 Franken, wodurch sich die Gesamtsumme auf die bereits erwähnten 5570 Franken erhöht. Besonders gravierend ist, dass der Motorradfahrer zum Zeitpunkt der Tat noch auf Bewährung war. Er war am 16. März 2025 bedingt aus dem Strafvollzug entlassen worden.

Die Staatsanwaltschaft prüfte daher die Möglichkeit, diese Bewährung zu widerrufen und den Mann erneut in Haft zu nehmen. Letztendlich entschied sie sich jedoch gegen einen Widerruf der Bewährung, verlängerte aber die Probezeit um sechs Monate. Diese Entscheidung berücksichtigt sowohl die Schwere der begangenen Delikte als auch die bisherige Entwicklung des Beschuldigten. Die Verurteilung unterstreicht die Konsequenzen, die das Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss sowie ohne gültigen Führerausweis nach sich ziehen können.

Es ist ein deutliches Signal an alle Verkehrsteilnehmer, dass solche Verhaltensweisen nicht toleriert werden und strenge Strafen nach sich ziehen. Die Behörden betonen die Notwendigkeit, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und die Gesundheit aller Verkehrsteilnehmer zu schützen. Der Fall verdeutlicht die komplexen rechtlichen Aspekte, die bei Verkehrsdelikten eine Rolle spielen. Neben den direkten Strafen, wie Geldstrafen und Fahrverboten, können auch Bewährungsauflagen und die Verlängerung von Probezeiten erhebliche Auswirkungen auf das Leben des Verurteilten haben.

Die Verweigerung der Mitwirkung an den angeordneten Untersuchungen, wie Blut- und Urinproben, wird von der Staatsanwaltschaft als erschwerender Umstand gewertet und kann zu einer höheren Strafe führen. Die Entscheidung, auf einen Widerruf der Bewährung zu verzichten, zeigt, dass die Staatsanwaltschaft auch die Möglichkeit einer Resozialisierung des Beschuldigten berücksichtigt. Die Verlängerung der Probezeit dient jedoch dazu, sicherzustellen, dass der Mann sich weiterhin regelkonform verhält und keine weiteren Straftaten begeht.

Der Vorfall dient als Mahnung, die Risiken des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss zu erkennen und verantwortungsbewusst am Straßenverkehr teilzunehmen. Die Kantonspolizei Bern führt regelmäßig Kontrollen durch, um solche Delikte aufzudecken und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft ist entscheidend, um Straftäter zur Rechenschaft zu ziehen und die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Die Berichterstattung über solche Fälle soll zudem eine abschreckende Wirkung haben und das Bewusstsein für die Gefahren des Straßenverkehrs schärfen





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