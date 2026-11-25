Ein Mann täuschte in Uttigen einen Tanknotstand vor, um Bargeld zu erpressen. Die Kantonspolizei Bern warnt vor der bekannten Masche mit gefälschtem Ring.

Bei Uttigen ist ein Mann am Dienstag einem Autofahrer in die Quere gekommen, der eine dramatische Notlage vorgetäuscht hat, um Bargeld zu erpressen. Der Täter stoppte den Pkw des Opfers und behauptete, seine Familie habe Benzin verbraucht und benötige dringende Hilfe für ein erkranktes Kind. Dieses Szenario ist kein Einzelfall, da die Kantonspolizei Bern diese Betrugsmasche bereits seit Jahren dokumentiert und regelmäßig Warnungen ausspricht.

Detaillierte Abläufe des Betrugsversuchs in Uttigen

Der Geschädigte, Phil, befand sich am Dienstag auf der Fahrt von Uetendorf in Richtung Seftigen, als er am Straßenrand einen wartenden Mann entdeckte. Dieser winkte das Auto heran und erklärte dem Fahrer mit gebrochenem Englisch, dass seine Frau dringend mit dem Baby ins Krankenhaus gebracht werden müsse und das Fahrzeug keinen Kraftstoff mehr habe. Phil prüfte daraufhin kurz sein Portemonnaie, um die verfügbare Bargeldmenge zu überprüfen.

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Als der Betrüger Phils Blick auf eine grüne Fünfzigfrankennote fallen sah, änderte sich sein Auftreten deutlich aggressiv. Er forderte das Geld direkt mit den Worten "Gib mir das". Als Gegenleistung für das Bargeld legte er dem Fahrer einen goldfarbenen Ring in den Schoß, der ihm als wertvoll galt. Phil fiel jedoch sofort auf, dass das Metall extrem leicht war und der Ring etwa dreimal so viel wog wie sein eigenes echtes Goldschmuckstück.

Trotz des Versprechens eines Tauschgeschäfts lehnte Phil die Forderung ab, als der Mann immer aufdringlicher wurde. Der Betrüger reagierte sofort mit Wut und versuchte, die Fahrertür von außen zu öffnen, um das Opfer unter Druck zu setzen. Zum Glück blieb die Tür elektronisch verriegelt, sodass Phil mit quietschenden Reifen fliehen konnte. Das Fahrzeug des Täters trug ein irisches Kennzeichen.

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Polizeiliche Einschätzung und Bekannte Tätergruppen

Die Kantonspolizei Bern bestätigt den Vorfall und teilt mit, dass im gesamten Kanton mehrere ähnliche Meldungen eingegangen sind. Mediensprecher der Polizei gaben bekannt, dass zwei Personen im Raum Riggisberg im Zusammenhang mit dieser spezifischen Masche angehalten wurden. Aktuell werden Abklärungen getroffen, um festzustellen, ob ein direkter Zusammenhang zum Vorfall in Uttigen besteht.

Diese betrügerische Methode ist der Polizei seit Jahren bekannt und wird regelmäßig an stark befahrenen Hauptstraßen sowie auf Autobahnraststätten praktiziert. Die Täter erfinden meist eine Notlage, wie einen fehlenden Kraftstoff oder Hunger in der Familie, um Mitgefühlsleistungen einzufordern. Als Tarnung kommen Fahrzeuge mit sowohl Schweizer als auch ausländischen Kennzeichen zum Einsatz.

Der Täter in Uttigen wurde von Phil als jemand beschrieben, der aus dem arabischen Raum stammt. Die Kombination aus emotionaler Erpressung durch das vorgaukelte kranke Kind und der drohenden physischen Intimidation durch das gewaltsame Öffnungsversuch der Autotür sind typische Merkmale dieser kriminellen Gruppe.

Prävalenz in der Schweiz und Sicherheitsmaßnahmen

Der Vorfall in Uttigen ist Teil einer größeren Welle von Betrugsmeldungen, die im November in mehreren Schweizer Kantonen registriert wurden. In Graubünden verzeichnete die Polizei zwischen dem 8. und 13. November fünf ähnliche Fälle. Dabei wurde in einem konkreten Fall die Insassen eines verdächtigen Fahrzeugs kontrolliert, wobei jedoch keine strafrechtlich relevante Tat festgestellt werden konnte.

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Auch in St. Gallen waren ähnliche Vorfälle zu verzeichnen. Zwischen dem 5. und 10. November meldete die Kantonspolizei St. Gallen drei Fälle in der Nähe des Autobahnkreuzes Sarganserland. In zwei dieser Fälle baten Personen am Straßenrand um Geld, wobei die Umstände den in Bern beschriebenen ähnelten, aber keine direkte Täterschaft zweifelsfrei bewiesen war.

Die Behörden warnen eindringlich davor, auf die Bitte um Geldwechsel oder den Tausch von fremden Banknoten einzugehen. Solche Angebote sind fast immer ein Zeichen für gefälschtes Geld oder einen Betrugsversuch. Opfer sollten niemals persönliche Daten, Passwörter, Bankverbindungen oder Kreditkarteninformationen an Unbekannte weitergeben, weder persönlich noch digital.

Falls Bürgerinnen und Bürger eine derartige bedrohliche Situation erleben oder sich bedrängt fühlen, wird zur sofortigen Verständigung der Polizei geraten. Die Notrufnummern 117 für die Kantonspolizei oder 112 im akuten Gefahrenfall sind die richtigen Anlaufstellen, um den Tätern das Handwerk zu legen und die eigene Sicherheit zu gewährleisten.