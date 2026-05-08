Betrügerische Apps im Google Play Store: Über 7,3 Millionen Downloads und teure Abofallen

Sicherheitsforscher warnen vor betrügerischen Apps im Google Play Store, die angeblich Anruflisten und SMS-Verläufe von Dritten anzeigen können. Über 7,3 Millionen Nutzer wurden getäuscht, und die Apps verlangten teure Abonnements bis zu 80 Dollar. Google hat die Apps entfernt, doch die Gefahr bleibt bestehen.

Im Google Play Store wurden Apps angeboten, die angeblich Anruflisten und SMS-Verläufe von Dritten anzeigen können. Diese Apps wurden über 7,3 Millionen Mal heruntergeladen. Sicherheitsforscher warnen vor einer neuen Kostenfalle in Googles Play Store.

Konkret geht es um Apps, die vorgeben, Zugriff auf Anrufslisten, SMS-Verläufe oder WhatsApp-Anrufe beliebiger Personen zu ermöglichen. Obwohl die Versprechen aus technischer Sicht gar nicht einlösbar sind, haben offenbar über 7,3 Millionen Benutzer entsprechende Apps heruntergeladen. Insgesamt hat Eset 28 solcher Apps identifiziert, die mittlerweile von Google aus dem Verkehr gezogen wurden.

Allerdings soll es sich bei den angezeigten Daten um frei erfundene Informationen handeln. Bei den untersuchten Apps kamen drei Zahlungsmodelle zum Einsatz. Einige Apps nutzten das offizielle Abrechnungssystem von Google, bei anderen war das Formular für Kreditkartenzahlungen fix in die App integriert, während wiederum andere auf Zahlungssysteme von Drittanbietern setzten. Für die angebotenen Wochen-, Monats- oder Jahresabonnements wurden Gebühren bis zu 80 Dollar verlangt, während die günstigsten bereits für 5 Dollar angeboten wurden.

Laut Eset besteht einzig bei den über Google Play bezahlten Abos die Möglichkeit einer Rückerstattung. Sicherheitsforscher haben eine umfangreiche Ad-Fraud-Kampagne aufgedeckt, die 224 Android-Apps nutzte, um Umsatz über Werbeanzeigen zu generieren. Die Experten befürchten jedoch, dass die Kriminellen nachziehen. Im Juli 2022 wurden acht Android-Apps mit insgesamt über 3 Millionen Installationen als gefälscht identifiziert und enthielten Schadcode, der teure Abos aktivierte.

Google hat die Apps aus dem Play Store eliminiert. Im April 2022 entfernte Google dutzende Apps aus seinem Play Store, weil ein darin enthaltenes SDK offenbar Daten von tausenden Usern abschöpfte. Hinter dem SDK soll ein Unternehmen stehen, das auch für US-Behörden arbeitet. Die Fälle zeigen, wie wichtig es ist, dass Nutzer vorsichtig mit App-Downloads umgehen und auf die Berechtigungen achten, die eine App verlangt.

Zudem sollten Nutzer regelmäßig ihre Abonnements überprüfen, um unerwünschte Kosten zu vermeiden. Die Sicherheitslücken in Apps können nicht nur zu finanziellen Verlusten führen, sondern auch zu Datenschutzverletzungen und Identitätsdiebstahl. Es ist ratsam, nur Apps von vertrauenswürdigen Entwicklern herunterzuladen und die Bewertungen sowie die Anzahl der Downloads zu überprüfen. Google hat in der Vergangenheit bereits mehrfach betrügerische Apps aus dem Play Store entfernt, doch die Kriminellen finden immer wieder neue Wege, um Nutzer zu täuschen.

Daher ist es wichtig, dass Nutzer sich über die aktuellen Bedrohungen informieren und ihre Geräte regelmäßig mit Sicherheitsupdates versorgen





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Google Play Store Betrügerische Apps Abofallen Datenschutz Sicherheitsrisiken

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