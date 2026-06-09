Betrügerinnen in Winterthur auffliegen

Ein 81-Jähriger in Winterthur hat zwei Betrügerinnen auffliegen lassen, indem er sie über die Polizei informierte. Die beiden Frauen hatten eine Notlage vorgespielt, um Geld zu erhalten.

Ein 81-Jähriger in Winterthur hat zwei Betrügerinnen auffliegen lassen, indem er sie über die Polizei informierte. Die beiden Frauen, eine 34-Jährige und eine 39-Jährige Rumänin, hatten den Mann in den Tagen zuvor kontaktiert und eine Notlage vorgespielt, um Geld zu erhalten.

Der Senior hatte ihnen bereits zwei Mal 2400 Franken übergeben, bevor er sich am Freitagmorgen an die Polizei wandte. Die Einsatzkräfte nahmen die beiden Frauen sowie zwei weitere Verdächtige, einen 36-Jährigen Deutschen und einen 42-Jährigen Rumänen, fest. Die vier Tatverdächtigen müssen sich nun vor der Staatsanwaltschaft verantworten





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Betrug Winterthur Polizei Geldübergabe

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