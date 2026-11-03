Betrüger erpressen 85-Jährige in Genf mit erfundenem Notfall

Kriminelle geben sich in Genf als Chirurgen aus und erpressen von einer Seniorin Bargeld und Schmuck. Die Polizei und Spitäler warnen vor dieser neuen Masche.

Eine 85-jährige Frau in Genf wurde zum Opfer einer精心 geplanten Betrug sfalle, bei der sich Kriminelle als medizinisches Fachpersonal des Universitätsspitals Genf ausgegeben haben. Die Täter nutzten die Panik über einen angeblichen Unfall ihrer Tochter aus, um die Seniorin zu einer sofortigen Geldübergabe zu drängen. Die Genfer Polizei bestätigt, dass solche Fälle zunehmen und ältere Menschen besonders gefährdet sind.

Der Ablauf des Betrugsversuchs

Der Anruf begann mit der Stimme einer weinenden Frau, gefolgt von einem Mann, der sich als Chirurg der HUG präsentierte. Er teilte der Seniorin mit, dass ihre Tochter einen schweren Unfall erlitten habe und eine dringende Operation benötige. Das angeblich erforderliche medizinische Gerät sei extrem teuer und müsse umgehend bezahlt werden, um das Leben der Patientin zu retten. Dieser Zeitdruck sollte die Opfer daran hindern, die Geschichte zu überprüfen.

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Als die 85-Jährige versuchte, das benötigte Geld bei ihrer Bank abzuheben, scheiterte dies zunächst an den bürokratischen Hürden oder Kontosperrungen. Daraufhin erschien ein angeblicher Kurier direkt an ihrem Wohnsitz. Unter dem Druck der Situation und der Sorge um ihre Tochter übergab die Seniorin mehrere Tausend Franken in Bar sowie persönliche Schmuckstücke an den Unbekannten. Beide Tathergänge zeigen, wie realistisch die Inszenierung der Täter war.

Warnungen der Spitäler und Polizei

Neben der Genfer Polizei warnt auch das Universitätsspital Lausanne vor ähnlichen Anrufen. Dort geben sich Betrüger ebenfalls als Ärzte aus und behaupten, ein Angehöriger benötige eine komplexe Operation. Auch das Universitätsspital Zürich hatte bereits im Jahr 2023 vor dieser Masche gewarnt. Die Kriminalität nutzt dabei stets die Angst um nahestehende Personen aus, um rationale Entscheidungen zu unterbinden.

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Die Betrüger operieren strategisch mit hoher Eile. Sie verlangen sofortige Zahlungen, was es den Opfern unmöglich machen soll, Familienmitglieder zu kontaktieren oder die Identität der Anrufer zu prüfen. Laut Polizeiangaben treffen solche Anrufe häufig ältere Menschen, die möglicherweise allein leben oder weniger Erfahrung mit modernen Betrugsmaschen haben. Die Taktik ist in der Deutschschweiz bereits bekannt und häuft sich aktuell.

Schutzmaßnahmen und Prävention

Die Behörden raten dringend dazu, nie unter Druck sofort Geld zu überweisen. Wer einen derartigen Anruf erhält, sollte auflegen und die betreffende Person oder andere Familienmitglieder direkt unter einer bekannten Nummer anrufen. Es ist wichtig, die offizielle Telefonnummer des Spitals selbst herauszusuchen und nicht die des Anrufers zu verwenden. Übergaben von Bargeld, Schmuck oder Bankdaten an unbekannte Personen sind strikt zu vermeiden.

Im Falle eines laufenden Betrugsversuchs oder wenn jemand zur Geldabholung unterwegs ist, ist sofort die Polizei unter der Nummer 117 zu rufen. Wurden bereits Daten weitergegeben oder Geld überwiesen, muss die Bank kontaktiert werden, um Transaktionen zu stoppen. Zudem wird empfohlen, mit älteren Angehörigen über solche Szenarien zu sprechen und klare Absprachen zu treffen, wie im Notfall vorgegangen wird.

Aktuelle Trends bei Ping-Calls

Zusätzlich zu den klassischen Anrufbetrügereien häufen sich aktuell sogenannte Ping-Calls, insbesondere über die Messaging-Plattform WhatsApp. Dabei versuchen Kriminelle, durch kurze Anrufe das eigene Handy der potenziellen Opfer zu identifizieren und in Adressbücher einzutragen, um später gezielte Angriffe zu starten. Dies stellt eine zusätzliche Ebene der Gefahr dar, die von der Polizei beobachtet wird.

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Die Kombination aus emotionaler Erpressung und technischer Überwachung macht diese Betrugsringe besonders gefährlich. Besonders Seniorinnen und Senioren sollten sensibilisiert werden, da sie oft nicht zwischen legitimen medizinischen Notfällen und fingierten Situationen unterscheiden können. Die Aufklärung der Bevölkerung bleibt eine zentrale Aufgabe für die Behörden und die Spitäler in der ganzen Schweiz.