Betrug bei KPT: Ehemaliger Mitarbeiter soll Prämien veruntreut haben

Ein ehemaliger Mitarbeiter der Berner Krankenkasse KPT wird beschuldigt, über Monate hinweg Rückzahlungen von Krankenkassenprämien nach Todesfällen auf sein eigenes Konto umgeleitet zu haben. Der Schaden beläuft sich auf rund 354'000 Franken.

Ein ehemaliger Mitarbeiter der Bern er Krankenkasse KPT steht im Verdacht, sich über einen längeren Zeitraum hinweg durch betrügerische Handlungen illegal bereichert zu haben. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bern -Mittelland deuten darauf hin, dass der Ex-Mitarbeiter eine Schwachstelle im System der Krankenkasse ausnutzte, um Rückzahlungen von Krankenkasse n prämien , die nach dem Tod von Versicherten fällig wurden, auf sein persönliches Konto umzuleiten.

Diese Vorgehensweise soll er systematisch und über einen Zeitraum von April 2024 bis März 2025 praktiziert haben. Konkret manipulierte der Beschuldigte 87 einzelne Transaktionen, wodurch er insgesamt eine Summe von rund 354'000 Schweizer Franken unrechtmässig erlangte. Die Annahme des Täters scheint gewesen zu sein, dass fehlende Rückzahlungen von Angehörigen der Verstorbenen oft unbemerkt bleiben würden, was ihm die Möglichkeit gab, die Gelder ungestört zu veruntreuen.

Der Betrugsfall kam ans Licht, als die Witwe eines verstorbenen Versicherten sich bei der KPT erkundigte, warum sie eine erwartete Rückzahlung noch nicht erhalten hatte. Diese Nachfrage führte zu internen Überprüfungen, die die Manipulationen aufdeckten. Daraufhin reichte die KPT umgehend Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland, welche daraufhin Ermittlungen einleitete. Der beschuldigte ehemalige Mitarbeiter versuchte, die Sperrung seines Kontos abzuwenden, argumentierte jedoch erfolglos.

Das zuständige Gericht wies seine Beschwerde ab und bestätigte die Kontosperrung. Zum Zeitpunkt der Sperrung befanden sich lediglich noch rund 17'000 Franken auf dem Konto des Beschuldigten, was darauf hindeutet, dass er den Großteil der erbeuteten Summe bereits ausgegeben oder anderweitig versteckt hat. Die KPT hat den Vorfall gegenüber dem «Tages-Anzeiger» bestätigt und betont, dass alle betroffenen Rückzahlungen inzwischen korrekt an die Angehörigen der Verstorbenen ausgezahlt wurden.

Ein Sprecher der KPT erklärte, dass entdeckte Schwachstellen in den internen Prozessen und Systemen nun «rasch und konsequent» behoben werden, um zukünftige Betrugsfälle zu verhindern. Die KPT plant, im Falle einer Verurteilung des ehemaligen Mitarbeiters, den entstandenen Schaden in voller Höhe zurückzufordern. Dies wird voraussichtlich durch zivilrechtliche Schritte geschehen. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die Bedeutung von internen Kontrollmechanismen und Sicherheitsvorkehrungen in Finanzinstitutionen, um Betrug und Missbrauch zu verhindern.

Die systematische Ausnutzung einer Schwachstelle im System durch einen einzelnen Mitarbeiter zeigt, wie wichtig es ist, Prozesse regelmäßig zu überprüfen und zu aktualisieren, um sie gegen potenzielle Angriffe zu schützen. Darüber hinaus unterstreicht der Fall die Notwendigkeit einer schnellen und effektiven Reaktion auf Hinweise auf Unregelmäßigkeiten, um den Schaden zu minimieren und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Die KPT hat angekündigt, ihre internen Abläufe zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, um sicherzustellen, dass solche Vorfälle in Zukunft nicht mehr vorkommen.

Der Fall wird voraussichtlich noch vor Gericht verhandelt werden, wobei die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland eine Anklage gegen den ehemaligen Mitarbeiter erheben wird. Die Höhe der Strafe wird von den Umständen des Falls und der Beweislage abhängen. Es bleibt abzuwarten, ob die KPT den Großteil des Schadens tatsächlich zurückerlangen kann





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