Bestatterin Priska Gugelmann: Zwischen Kulturen, Traditionen und der Überwindung des Stillschweigens

Priska Gugelmann, Bestatterin in Aarau, spricht über die Bedeutung von Empathie, kultureller Vielfalt und der Notwendigkeit, über den Tod zu sprechen, um Vorurteile abzubauen und verstorbenen Menschen mit Respekt gerecht zu werden.

Priska Gugelmann arbeitet seit acht Jahren als Bestatterin bei Bestattungen Baumann in Aarau und nimmt dabei eine besondere Perspektive auf den Beruf ein, die von kultureller Sensibilität und offener Kommunikation geprägt ist.

Sie setzt sich leidenschaftlich dafür ein, das Schweigen um den Tod zu durchbrechen und ihn nicht als etwas Natürliches zu behandeln, das man lieber ignoriert. Gugelmann vertritt die Auffassung, dass der Tod, ähnlich wie die Geburt, ein spezielles und wichtiger Bestandteil des Lebenszyklus ist. Sie ermutigt die Öffentlichkeit, sich mit dem eigenen Sterben auseinanderzusetzen und darüber zu sprechen, statt es als Tabu zu missverstehen.

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Persönlicher Werdegang und Motivation

Für sie ist es unverständlich, warum dieser Aspekt des Daseins so häufig schlichtweg übergangen wird, obwohl er zu jedem menschlichen Leben unweigerlich dazugehört. Ihr Weg in den Beruf war nicht linear, sondern ergab sich aus persönlichen Erfahrungen und der Reflexion über eigene Stärken. Ursprünglich war sie in der Pflege tätig, wo sie während ihrer Lehre den Tod eines Kindes miterlebte.

Diese intensive Begegnung schreckte sie jedoch nicht ab, sondern wurde von gut begleiteten Fachleuten positiv verarbeitet, wodurch sie keine Berührungsängste entwickelte. Später entdeckte sie durch einen Vortrag über die Tätigkeit einer Kinderbestatterin ihr wahres Berufsfeld. Sie erkannte, dass ihr im bisherigen Beruf die direkte Konfrontation mit dem Tod fehlte, was sie als essentiellen Teil der menschlichen Begleitung ansieht. Heute betont sie, dass Bestatterinnen eine hohe Empathie, soziale Kompetenz und die Fähigkeit zur Abgrenzung benötigen.

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Sie muss sich auf sehr unterschiedliche Kunden einstellen, von Sozialhilfeempfängern bis hin zu wohlhabenden Geschäftsmännern oder trauernden Eltern, und erkennt, dass jeder Mensch individuelle Bedürfnisse im Moment der Trauer hat. Ein weiterer zentraler Aspekt ihrer täglichen Arbeit ist die interkulturelle Kompetenz, da sie regelmäßig mit Menschen aus verschiedenen kulturellen und religiösen Hintergründen zu tun hat. Während Erdbestattungen in der Schweiz heute noch etwa zehn Prozent der Fälle ausmachen, sind sie in vielen anderen Kulturen der Standard.

Herausforderungen bei religiösen Ritualen

Gugelmann schildert eindrückliche Beispiele, wie sie muslimische Eltern bei der rituellen Waschung ihres verstorbenen Töchterchens unterstützte. Sie stellt sich der Herausforderung, religiöse Rituale so genau wie möglich zu erfüllen, selbst wenn lokale Vorschriften wie die Orientierung der Särge nach Mekka oder kurze Fristen für die Beisetzung im Konflikt mit schweizerischen Gesetzen stehen.

Trotz dieser Hindernisse gibt sie ihr Bestes, um die Wünsche der Trauerfamilien zu respektieren und zu verwirklichen, wobei sie ihren emotionalen Ausgleich oft in der Natur findet, um die Belastungen des Berufs auszugleichen.