Bestätigte Schadstoffbelastung in Mitholz verzögert Räumung bis 2047

Neue Untersuchungen am ehemaligen Munitionslager Mitholz bestätigen eine massive Schadstoffbelastung, insbesondere im Schuttkegel. Die Räumung wird komplexer und dauert voraussichtlich bis 2047, während die Bevölkerung wie geplant bis 2032 umgesiedelt wird. Die Weideflächen können grösstenteils weiter genutzt werden.

Die neuesten Untersuchungen am ehemaligen Munitionslager Mitholz bestätigen die bereits bestehenden Verdachtsmomente: Das Gelände ist mit Schadstoffe n belastet, wie der Bund am Donnerstag mitteilte. Insbesondere die Gebiete, die 1947 bei der grossen Explosion getroffen wurden, zeigen teilweise stark kontaminierte Böden.

Diese Böden sind stellenweise mehrere Meter tief von Material überdeckt, sei es durch natürliche Ereignisse wie Murgänge oder durch spätere Bauarbeiten, unter anderem für den Lawinenschutz. Der Projektleiter Adrian Götschi betont: "Wir haben riesige Schadstoffmengen in Mitholz und damit müssen wir sorgfältig umgehen.

" Besonders grosse Mengen belasteten Materials befinden sich im Schuttkegel vor der ehemaligen Munitionsanlage. Dort liegen rund 350'000 Kubikmeter stark bis sehr stark verschmutztes Material, was etwa der Hälfte des gesamten Kegels entspricht und dreimal das Volumen des Berner Bundeshauses füllen würde. Aktuell seien zwar keine Schadstoffe im Wasser festgestellt worden, doch Götschi warnt vor möglichen Umweltrisiken und möglichen Überraschungen, denn unterhalb des Schuttkegels gebe es Spalten und Klüfte, in denen sich noch weiteres belastetes Material verbergen könnte.

Aufgrund der grossen Menge wird die Räumung komplexer: Aushubmaterial darf nur eingeschränkt wiederverwendet werden, stärker belastetes muss aufbereitet werden. Die systematischen Untersuchungen der Weideflächen zeigen, dass die gesamte von der Explosion betroffene Fläche belastet ist. Dennoch müssen lediglich die Bereiche bei den Schiessanlagen und Kugelfängen saniert werden, während die übrigen Weideflächen nicht gefährdet sind und weiterhin für die Gras- und Weidewirtschaft genutzt werden können.

Wegen des Umfangs und der variierenden Belastungsgrade muss die Planung angepasst werden, insbesondere durch die Schaffung zusätzlicher Zwischenlagerflächen innerhalb des bereits belasteten Gebiets. Die eigentliche Räumung verzögert sich um voraussichtlich zwei Jahre und soll nun 2047 abgeschlossen sein, da die Projektleitung einzelne Planungsschritte neu organisiert. Für die Bevölkerung von Mitholz bleibt der Auszugs-Termin per Ende 2032 bestehen.

Unterdessen hat sich die Explosionsgefahr verringert, weshalb das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) die Schutzgalerie für die vorbeiführende Eisenbahnlinie verkleinern und so rund 8 Millionen Franken sparen kann - ein kleiner, aber sinnvoller Beitrag bei Gesamtkosten von 2.5 Milliarden Franken





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