Beşiktaş Istanbul bleibt im Spiel gegen Hapoel Be'er Sheva chancenlos. Orkun Kökçü verschießt den Elfmeter, die Partie endet 0:0. Analyse der Tormöglichkeiten.

Das erste Halbzeitduell zwischen Beşiktaş Istanbul und Hapoel Be'er Sheva endete mit einem torlosen Unentschieden, nachdem Beşiktaş die entscheidende Chance vertan hatte. Trotz einer dominierenden Offensive und mehrerer Großchancen blieb der Zähler aus. Der wichtigste Moment ereignete sich kurz vor der Pause, als Orkun Kökçü von der elf Meter Linie den Ball am Torwart vorbei schoss, der Torwart hielt jedoch pariert. Das Spiel verlief insgesamt ausgeglichen, wobei Beşiktaş Istanbul die bessere Ballbesitzquote hatte.

Der Elfmeter-Fehler von Orkun Kökçü

Ein entscheidender Moment des Spiels war der verwandte Elfmeter von Orkun Kökçü, der jedoch kläglich fehlschoss. Der Schuss wurde vom Torwart von Hapoel Be'er Sheva links unten gehalten. Dieser Fehler bescherte Beşiktaş Istanbul keine Führung und ließ die Enttäuschung in der Reihen der Gastgeber groß werden. Die Chance auf einen frühen Vorsprung war somit vertan, und das Spiel blieb offen.

Also read Türkei: Frauen protestieren trotz Verbot für mehr Schutz

Offensive Stärke von Beşiktaş Istanbul

Beşiktaş Istanbul dominierte das Geschehen und schuf zahlreiche Torgefahr. Dusan Vlahovic war eine ständige Bedrohung und versuchte mehrmals aus der Strafraummitte, wurde aber vom Torwart von Hapoel Be'er Sheva gehalten. Orkun Kökçü sorgte für mehrere Vorlagen, darunter eine Flanke für Dusan Vlahovic. Auch Junior Olaïtan und Kassoum Ouattara waren aktiv, scheiterten jedoch an der Torlinie oder am Keeper.

Defensive Bemühungen von Hapoel Be'er Sheva

Amankwah Forson von Hapoel Be'er Sheva sah eine Gelbe Karte für ein überhartes Einsteigen. Das Team verteidigte sich ordentlich und hielt die Null. Jonas Malede und Zahi Ahmed versuchten zwar Angriffe, wurden aber von der Defensive von Beşiktaş Istanbul effektiv gestoppt. Muhammad Abu Rumi bekam einen Freistoß zugesprochen, der jedoch nicht in Gefahr mündete.

Advertisement

Taktische Umstellungen und Substitutions

Beşiktaş Istanbul machte im Verlauf des Spiels taktische Veränderungen. Leandro Trossard kam für Ilhan Fakılı ins Spiel und brachte Frische in die Offensive. Dusan Vlahovic ersetzte Oh Hyeon-Gyu und suchte direkt nach seinen Chancen. Marco Wolff und Miguel Vítor sorgten für Ecken, die jedoch nicht in Tore umgesetzt wurden.

Ausblick auf die zweite Halbzeit

Das Spiel stand zur Pause bei 0:0, was eine spannende zweite Hälfte verspricht. Beşiktaş Istanbul muss seine Chancen besser nutzen, um die Führung zu holen. Hapoel Be'er Sheva muss weiterhin diszipliniert abwehren. Die nächste Halbzeit könnte die Wende bringen, da beide Teams noch nicht aufgegeben haben. Die Spannung bleibt hoch, bis das Finale pfeift.