Besetzung der Aufsichtskommission über die Staatsanwaltschaft in Basel-Landschaft vorerst reduziert

Der Landrat beschliesst, die Aufsicht über die Staats- und Jugendanwaltschaft vorübergehend mit zwei statt drei Mitgliedern zu führen, bis eine gesetzliche Revision die Wahl eines gerichtlichen Mitglieds ermöglicht.

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft hat in einer seiner jüngsten Sitzungen eine weitreichende Entscheidung bezüglich der Zusammensetzung der Fachkommission getroffen, welche die Aufsicht über die Staatsanwaltschaft sowie die Jugendanwaltschaft wahrnimmt.

In einem einstimmigen Beschluss wurde festgelegt, dass dieses wichtige Kontrollorgan vorübergehend mit einer reduzierten personellen Besetzung agieren muss. Anstatt der regulär vorgesehenen drei Mitglieder wird die Kommission vorerst nur aus zwei Personen bestehen. Dies bedeutet, dass die Aufsichtstätigkeiten in einer Phase der Transition und rechtlichen Neuausrichtung von einem kleineren Team getragen werden, was die Bedeutung der verbleibenden Mitglieder unterstreicht. Die Regierung hatte bereits Vorschläge unterbreitet, die vom Parlament in einer stillen Wahl bestätigt wurden.

Bei den verbleibenden Mitgliedern handelt es sich um zwei hochkarätige Persönlichkeiten der Justizwelt: Rolf Grädel, der bereits als Generalstaatsanwalt des Kantons Bern tätig war, sowie Dora Weissberg, die in der Vergangenheit die Position der Leitenden Staatsanwältin des Kantons Basel-Stadt innehatte. Mit dieser Besetzung ist sichergestellt, dass zumindest ein tiefgreifendes Fachwissen und eine langjährige Erfahrung in der Strafverfolgung innerhalb des Aufsichtsgremiums erhalten bleiben.

Die Gründe für diese ungewöhnliche personelle Unterbesetzung liegen in einem spezifischen rechtlichen Dilemma, das die Wahl des dritten, gerichtlichen Mitglieds blockierte. Gemäss den aktuellen Bestimmungen des kantonalen Rechts ist zwingend vorgeschrieben, dass mindestens ein Mitglied der Fachkommission eine Funktion als Präsidium an einem Gericht im Kanton Basel-Landschaft ausüben muss. Diese Vorgabe soll sicherstellen, dass die richterliche Perspektive auf höchster Ebene in die Aufsicht einfliesst. In diesem Zusammenhang stand die Nomination von Niklaus Ruckstuhl im Zentrum der Debatten.

Ruckstuhl ist zwar als nebenamtlicher Richter am Kantonsgericht tätig und verfügt über die notwendige Expertise, er hält jedoch kein Präsidium inne. Trotz der Empfehlung des Kantonsgerichts, welche Ruckstuhl als den am besten geeigneten Kandidaten bezeichnete – insbesondere mit dem Hinweis, dass er faktisch Vorsitz in verschiedenen Verfahren führt –, liess sich die vorberatende Justiz- und Sicherheitskommission (JSK) nicht überzeugen.

Die JSK vertrat den Standpunkt, dass die gesetzlichen Anforderungen strikt einzuhalten seien und eine Ausnahme in diesem Fall eine gefährliche Verwässerung der rechtlichen Standards bedeuten würde. Um diesen Konflikt zwischen personeller Eignung und gesetzlicher Formvorschrift dauerhaft zu lösen, hat der Landrat nun den Weg einer gesetzlichen Anpassung gewählt. Es wurde beschlossen, dass die Wahl des dritten Mitglieds so lange ausgesetzt bleibt, bis eine umfassende Revision des kantonalen Einführungsgesetzes zur Strafprozessordnung abgeschlossen ist.

Ziel dieser Revision ist es offenbar, die Anforderungen an die Besetzung der Aufsichtskommission so zu modernisieren oder zu präzisieren, dass sie der aktuellen personellen Realität und den funktionalen Bedürfnissen der Justiz entsprechen, ohne dabei die notwendige Qualität der Aufsicht zu gefährden. Das Parlament hat diesen Vorschlag der JSK einstimmig abgesegnet, womit eine vorläufige Ruhe in die Angelegenheit einkehrt. Bis die gesetzlichen Änderungen in Kraft treten, müssen Grädel und Weissberg die anspruchsvolle Aufgabe übernehmen, die Staats- und Jugendanwaltschaft zu beaufsichtigen.

Diese Entscheidung zeigt deutlich, wie hoch die Hürden für die Besetzung von Aufsichtsgremien in der Schweizer Justizlandschaft sind und wie gross der Wert gelegt wird, dass formale rechtliche Vorgaben nicht zugunsten pragmatischer Lösungen geopfert werden. Es bleibt abzuwarten, wie die Revision gestaltet wird, um künftig eine vollständige und rechtskonforme Besetzung der Kommission zu ermöglichen





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