Beschuldigter sexueller Übergriffe behält Kontakt zu Kindergruppe im Kanton Freiburg

Ein 63-jähriger Mann, der mutmaßlich eine Vierjährige sexuell belästigt haben soll, blieb trotz Kontaktverbot zu Minderjährigen Präsident eines Trachtenvereins mit Kinder- und Jugendtanzgruppe. Er steht nun vor Gericht, während die Wirksamkeit von Ersatzmaßnahmen und behördlicher Kontrolle in Frage gestellt wird.

Ein Fall aus dem Kanton Freiburg wirft besorgniserregende Fragen auf und sorgt für Aufsehen: Ein 63-jähriger Mann, der mutmaßlich eine Vierjährige wiederholt unsittlich berührt haben soll, behielt trotz eines bestehenden Kontaktverbots zu Minderjährigen eine Schlüsselposition innerhalb eines Trachtenverein s. Dieser Mann, dessen Identität der SonntagsBlick mit den Initialen Anton M. angibt, wird sich ab Dienstag vor dem Regionalgericht in Biel BE verantworten müssen.

Der Vorwurf wiegt schwer: Er soll sich im Frühling 2023 an einem vierjährigen Mädchen vergangen haben. Erschreckenderweise war ihm, statt in Untersuchungshaft genommen zu werden, lediglich die Ausübung von Tätigkeiten untersagt worden, die regelmäßigen Kontakt zu Minderjährigen mit sich bringen. Offensichtlich hielt sich der Mann jedoch nicht an diese Auflagen. Recherchen der Zeitung deckten auf, dass Anton M. bis vor Kurzem noch als Präsident eines Trachtenvereins im Kanton Freiburg fungierte, unter dessen Dach eine Kinder- und Jugendtanzgruppe aktiv ist. Fotos und Berichte belegen, dass er noch vor wenigen Monaten mit Kindern und Jugendlichen gemeinsam auf der Bühne stand. Dies wirft ein grelles Licht auf die Wirksamkeit der ergriffenen Ersatzmaßnahmen. Brisant wird die Angelegenheit zusätzlich durch die Tatsache, dass der Beschuldigte bereits einschlägig vorbestraft ist. Diese Vorstrafe macht die fortwährende Nähe zu Minderjährigen umso bedenklicher. Erst nachdem die Zeitung Nachfragen stellte, entfernte der Verein einen entsprechenden Eintrag über Anton M. von seiner Webseite. Der Mann selbst beteuerte gegenüber dem SonntagsBlick, stets die ihm auferlegten Auflagen strikt eingehalten zu haben: „Ich habe mich zu jeder Zeit strikt an die Ersatzmaßnahmen gehalten.“ Diese Aussage steht im krassen Widerspruch zu den Enthüllungen der Zeitung und wirft die Frage auf, ob die behördlichen Kontrollen ausreichend greifen. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch die Kritik des Bieler Regionalgerichts selbst, das in einem Schreiben monierte, dass die formulierten Ersatzmaßnahmen zu unklar seien und sich kaum kontrollieren ließen. Diese Lücken in der Formulierung und Kontrolle könnten es Personen wie Anton M. ermöglichen, sich scheinbar im Rahmen der Auflagen zu bewegen, während die Gefahr für Minderjährige fortbesteht. Der Fall lenkt den Fokus auf die Herausforderungen bei der Umsetzung und Überwachung von Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche im Umfeld von Vereinen und Organisationen, insbesondere wenn Vorbelastungen bestehen. Die Verhandlung vor dem Bieler Gericht wird zeigen, wie die Justiz mit diesem komplexen Sachverhalt umgeht und welche Konsequenzen sich für Anton M. und die Praktiken des Trachtenvereins ergeben





bluenews_de / 🏆 20. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sexueller Missbrauch Kinder Freiburg Trachtenverein Gerichtsverfahren

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bern BE: Tödliche Messerattacke 2024 – Staatsanwaltschaft beantragt MassnahmeNach einem Tötungsdelikt 2024 im Kanton Bern beantragt die Staatsanwaltschaft eine stationäre Massnahme für den geständigen Beschuldigten.

Read more »

Stalker aus Zürich verurteilt: Fast 66.000 WhatsApp-Nachrichten und MorddrohungenEin 28-jähriger Mann aus Zürich wurde vom Bezirksgericht Zürich wegen Nötigung, Identitätsmissbrauch und rechtswidrigem Aufenthalt verurteilt. Über 16 Monate hinweg belästigte er seine ehemalige Intimpartnerin mit fast 66.000 WhatsApp-Nachrichten, darunter Morddrohungen und verstörende Bilder, sowie fast 60 Anrufe pro Tag. Zusätzlich erstellte er auf TikTok rufschädigende Inhalte unter falscher Identität. Das Gericht verhängte eine bedingte Freiheitsstrafe von neun Monaten und eine Geldstrafe, sowie ein fünfjähriges Kontakt- und Rayonverbot. Ein Landesverweis wurde nicht ausgesprochen.

Read more »

AZ-Weekly: Einbrüche, Fan-Krawalle und BlitzerstandorteWas diese Woche im Kanton Aargau für Schlagzeilen sorgte, erzählt der Chefredaktor Fabian Hägler im Video-Format «AZ-Weekly».

Read more »

Winterthurer Schule: Eltern klagen über Mobbing, Gewalt und AngstAm Schulhaus Wyden in Winterthur klagen Eltern über Drohungen, Mobbing und Übergriffe. Die Stadt widerspricht – kündigt aber Massnahmen an.

Read more »

Bern BE: Mehr Einbrüche seit Jahresbeginn – Polizei schlägt AlarmIm Kanton Bern häufen sich Einbruchdiebstähle. Die Polizei ruft dazu auf, verdächtige Beobachtungen sofort zu melden.

Read more »

Kanton St.Gallen: Betrunkene Lenker gestoppt – Chaosfahrt endet glimpflichIm Kanton St.Gallen wurden mehrere fahrunfähige Lenker gestoppt. Auf der A1 kam es beinahe zu einem schweren Unfall.

Read more »