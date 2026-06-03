Berrettini muss aufgeben: Drei Italiener im French-Open-Viertelfinale - Zverev nun Title-Favorit

Matteo Berrettini gibt verletzungsbedingt im Viertelfinale der French Open auf. Flavio Cobolli erreicht erstmals ein Grand-Slam-Halbfinale. Damit gibt es erstmals drei Italiener im Viertelfinale. Alexander Zverev ist nach Sinner- und Djokovic-Aus nun klarer Favorit auf den Titel.

Der italienische Tennis profi Matteo Berrettini musste im Viertelfinale der French Open verletzungsbedingt aufgeben und verpasst damit die Chance auf sein zweites Grand-Slam-Finale. Beim Stand von 5:7, 2:5 gegen seinen Landsmann Matteo Arnaldi entschied sich der 30-Jährige, die Partie nicht fortzusetzen.

Mit schmerzverzerrtem Gesicht umarmte er seinen Rivalen, der somit ins Halbfinale einzieht. Zuvor hatte ein weiterer Italiener, Flavio Cobolli, sensationell sein erstes Grand-Slam-Halbfinale erreicht. Der 24-Jährige setzte sich gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime in vier Sätzen durch und äußerte sich überglücklich über diese einmalige Chance. Damit stehen erstmals in der Geschichte drei Italiener im Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers.

Die Halbfinals sehen ein rein italienisches Duell zwischen Cobolli und Arnaldi sowie das Match zwischen dem Deutschen Alexander Zverev und dem Tschechen Jakub Mensik vor. Nach dem frühen Aus von Jannik Sinner und Novak Djokovic gilt Zverev als klarer Favorit für den Titel in Paris, der sein erster Grand-Slam-Sieg wäre





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