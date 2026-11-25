Der Berner Regierungsrat gewinnt Befugnis zur Ausnahmeregelung bei der direkten Medikamentenabgabe durch Ärzte, um die lokale Versorgung in schwierigten Regionen zu sichern.

Der Bern er Grosse Rat hat am Mittwoch eine wichtige Anpassung der Vorschriften für die direkte Abgabe von Medikamenten durch Ärzte in ihren Praxen beschlossen. Die Legislatur stimmte dafür, die bestehende Regelung aus dem Jahr 1984 grundsätzlich beizubehalten, erweiterte jedoch die Kompetenzen des Gesundheitsamt es. Dieses darf nun in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von der strikten Trennung zwischen Ärzten und Apothekern zulassen.

Politische Debatte über ärztliche Abgabebefugnis

Jede der fünf vom Regierungsrat vorgeschlagenen Varianten zur zukünftigen Handhabung der sogenannten Selbstdispensation wurde im Plenum intensiv und emotional diskutiert. Der Berner Grosse Rat befürwortete am Ende die Variante des Exekutivorgans mit einer Mehrheit von 91 Ratsmitgliedern. 65 Abgeordnete votierten dagegen, wobei sich SP, Grüne/AL und GLP nahezu geschlossen der Gegenstimme anschlossen.

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Die Vorberatende Kommission hatte in dieser Angelegenheit keinen Konsens erreicht und daher keine offizielle Empfehlung für eine bestimmte Neuregelung abgegeben. Diese Ausnahmesituation verkomplizierte die politische Ausgangslage zusätzlich, da keine klare parlamentarische Linie vorlag. Zahlreiche weitere Ideen aus dem Rat und der Gesundheitskommission, darunter ein Rückweisungsantrag der SP-Juso-Fraktion mit diversen Auflagen, wurden deutlich abgelehnt. Stattdessen setzten sich die Pläne des Regierungsrats durch, die als pragmatischster Kompromiss zwischen den verhärteten Fronten galten.

Scheitern des Runden Tischs als Auslöser

Der Regierungsrat favorisierte die Variante, am bisherigen System festzuhalten und neu Ausnahmen für die Selbstdispensation zuzulassen. Ziel war es, in begründeten Einzelfällen, wie etwa in Tourismusregionen, die lokale Versorgung der Bevölkerung zu verbessern. Eine generelle Ausweitung der ärztlichen Medikamentenabgabe wollte die Exekutive hingegen vermeiden. Diese Entscheidung traf sie, nachdem ein zuvor organisierter Runder Tisch gescheitert war.

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Während der Gespräche zwischen den Ärzte- und Apothekerverbänden hatten sich beide Seiten kaum kompromissbereit gezeigt. Hans Schär von der FDP betonte im Plenum, dass Ärzte und Apotheker aufeinander zugehen müssten, um wieder Ruhe ins System zu bringen. Martin Lerch von der SVP forderte ebenfalls Ruhe, während Tobias Vögeli von der GLP hinterfragte, ob es überhaupt eine Staatsaufgabe sei, Berufsverbände zu besänftigen. David Stampfli von der SP hob die Komplexität der Lage hervor und stellte klar, dass der Ratsbeschluss kaum etwas an den strukturellen Fronten ändern würde.

Kritik an unklaren Definitionen der Ausnahmen

Einigkeit unter den Ratmitgliedern herrschte lediglich darin, dass das Wohl der Patientinnen und Patienten sowie deren Versorgung mit Medikamenten im Mittelpunkt stehen muss. Dennoch fehlte die Übereinstimmung über den besten Weg dorthin. Die Kritik an dem beschlossenen Vorschlag konzentrierte sich vor allem darauf, dass nicht näher definiert sei, was genau einen Ausnahmefall darstellt. Um diesem Mangel zu begegnen, beauftragte der Berner Grosse Rat den Regierungsrat, dies auf Verordnungsstufe zu konkretisieren.

Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg von der SVP gab zu, dass die beschlossene Lösung nicht perfekt sei. Er argumentierte, dass es in dieser Situation fast normal sei, keine ideale Lösung zu finden. Das System funktioniere grundsätzlich gut, doch Probleme gebe es nur in zehn Gemeinden. Egal welches System gelte, es werde immer irgendwo nicht ganz funktionieren, betonte Schnegg und rechtfertigte damit den behutsamen Ansatz der Exekutive.

Konkrete Auswirkungen auf das Gesundheitswesen

Im Kanton Bern gilt somit weiterhin die aktuelle Regelung aus dem Jahr 1984. Ärztinnen und Ärzte dürfen nur dann eine Privatapotheke führen, wenn es in ihrer Ortschaft maximal eine öffentliche Apotheke gibt. Diese historische Beschränkung bleibt also unverändert bestehen. Neu ist jedoch, dass das Gesundheitsamt die Möglichkeit erhält, in begründeten Ausnahmefällen eine Selbstdispensation zu bewilligen.

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Dieser zusätzliche Spielraum soll es Behörden ermöglichen, auf lokale Versorgungsengpässe flexibel zu reagieren, ohne das gesamte System grundlegend zu reformieren. An den verhärteten Fronten zwischen der Ärzte- und Apothekerschaft dürfte der Entscheid des Rats jedoch nicht viel ändern. Der Umgang mit der Selbstdispensation ist jedoch bis auf Weiteres geregelt, während die konkreten Definitionen der Ausnahmefälle durch nachgelagerte Verordnungen noch präzisiert werden müssen.