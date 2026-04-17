Bernmobil setzt bei neuer Dienstkleidung auf Standardkollektion statt Maßanfertigung

Bernmobil stattet seine rund 880 Mitarbeiter mit einer neuen Dienstkleidung aus. Anstelle einer eigens entworfenen Kollektion setzt das Unternehmen dieses Mal auf eine Standardkollektion, um Kosten zu sparen und die Lagerhaltung zu optimieren. Nachhaltigkeit spielt bei der Auswahl der neuen Kleidung eine entscheidende Rolle.

Bernmobil , der öffentliche Nahverkehrsbetrieb der Stadt Bern, steht vor einer signifikanten Änderung seiner Unternehmensidentität, zumindest was die Kleidung seiner Mitarbeiter betrifft. Nach sechs Jahren werden die derzeitigen Dienstkleider, die im Jahr 2018 eingeführt wurden, durch eine neue Kollektion ersetzt.

Damals, im Jahr 2018, feierte Bernmobil im eigenen Magazin die Einführung einer eigens für das Unternehmen entworfenen Dienstkleidung, die durch dezentes Grau, elegante Schnitte und trendige Accessoires bestach. Diese Spezialanfertigung, die den Anspruch an Individualität und Wiedererkennungswert erfüllte, hat nun jedoch das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht. Pressesprecher Rolf Meyer bestätigt gegenüber dem lokalen Medium BärnerBär, dass die bisherigen Kleidungsstücke nach einem Jahrzehnt des Dienstes ausgetauscht werden müssen. Insgesamt rund 880 Angestellte werden von dieser Maßnahme betroffen sein und erhalten somit eine komplett neue Arbeitsuniform. Der letzte große Wechsel der Arbeitskleidung bei Bernmobil fand, wie erwähnt, im Jahr 2018 statt. Für die bevorstehende Neubeschaffung der Dienstkleidung verfolgt Bernmobil jedoch eine andere Strategie. Statt erneut auf eine maßgeschneiderte Kollektion zu setzen, wird das Unternehmen nun auf eine Standardkollektion zurückgreifen. Diese Entscheidung verspricht gleich mehrere Vorteile. Laut Meyer werden vor der Serienproduktion noch Prototypen erstellt, um sicherzustellen, dass die ausgewählten Kleidungsstücke den Anforderungen entsprechen. Selbstverständlich werden diese dann im Corporate Design von Bernmobil gebrandet, sodass der Wiedererkennungswert nicht verloren geht. Der Hauptgrund für den Wechsel zu einer Standardkollektion liegt in der erwarteten Kosteneinsparung. Textilien, die vom Fließband produziert werden, sind grundsätzlich günstiger in der Anschaffung als Sonderanfertigungen, die oft mit höheren Entwicklungskosten und kleineren Produktionsserien verbunden sind. Darüber hinaus verspricht die Nutzung einer Standardkollektion eine Reduzierung der Lagerbestände. Da diese Kleidungsstücke beim Lieferanten stets verfügbar sind, kann Bernmobil flexibler auf Bedarfe reagieren und muss keine großen Mengen an Lagerware vorhalten. Dies bedeutet eine effizientere Logistik und geringere Lagerkosten. Die aktuelle Dienstkleidung, eine 30-teilige Milani-Kollektion, die sowohl Damen- als auch Herrenmodelle umfasst und vielfältige Kombinationsmöglichkeiten für unterschiedliche Stile und Jahreszeiten bietet, wird also bald der Vergangenheit angehören. Ein wesentlicher Aspekt, der bei der Ausschreibung der neuen Kollektion im Jahr 2026 eine noch größere Rolle spielen wird, ist die Nachhaltigkeit. Bernmobil hat dieses Kriterium als zusätzliches Zuschlagskriterium ergänzt. Dies bedeutet, dass die Anbieter nicht nur hinsichtlich Qualität und Preis bewertet werden, sondern auch in Bezug auf ihre Nachhaltigkeitsbemühungen. Die Unternehmen werden aufgefordert, ihre Projekte in den Bereichen soziales Umfeld, Ökologie und Ökonomie einzureichen. Dies unterstreicht das wachsende Bewusstsein und die Verpflichtung von Bernmobil, ökologisch und sozial verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen, auch wenn es um die Auswahl von Arbeitskleidung geht. Die Auswahl einer Standardkollektion mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit signalisiert eine zukunftsorientierte Ausrichtung des Unternehmens, das sowohl wirtschaftliche Effizienz als auch ökologische Verantwortung in Einklang bringen möchte





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