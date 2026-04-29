Berninger Primarschüler putzen jetzt selbst die Toiletten

Die Primarschule Beringen SO führt eine neue Regelung ein: Schülerinnen und Schüler müssen die Toiletten selbst reinigen, um Vandalismus und Verschmutzungen zu bekämpfen und das Verantwortungsbewusstsein zu stärken. Die Massnahme wird kontrovers diskutiert, aber die Schulleitung betont den pädagogischen Ansatz.

Die Primarschule in Beringen SO hat eine ungewöhnliche Massnahme ergriffen, um dem anhaltenden Problem von Vandalismus und Verschmutzungen auf den Schultoiletten entgegenzuwirken: Die Schülerinnen und Schüler werden nun selbst für die Reinigung der Toiletten verantwortlich sein.

Diese Entscheidung, die in der Öffentlichkeit für Diskussionen sorgt, basiert auf dem Bestreben, das Verantwortungsbewusstsein der Kinder zu stärken und einen respektvolleren Umgang mit der Schul-Infrastruktur zu fördern. Trotz verschiedener zuvor unternommener Versuche, das Problem in den Griff zu bekommen – darunter auch die Regulierung der Toilettenbesuche – blieben die Vandalismusakte und die unhygienischen Zustände bestehen.

Die Schulleitung betont ausdrücklich, dass es sich hierbei nicht um eine Strafe für die Schüler handelt, sondern um einen pädagogischen Ansatz, der darauf abzielt, die Kinder in die Instandhaltung ihrer Lernumgebung einzubeziehen. Die Umsetzung der WC-Reinigung erfolgt altersgerecht und unter Begleitung der Lehrpersonen, wobei selbstverständlich alle geltenden Hygienestandards eingehalten werden. Die Schulleitung ist sich der möglichen Kritik bewusst und zeigt Verständnis für die ausgelösten Debatten.

Dennoch hält sie an der Massnahme fest, da sie den Respekt gegenüber Räumen, Materialien und Mitmenschen als grundlegende Werte für ein funktionierendes Schulleben betrachtet. Es geht darum, den Kindern zu vermitteln, dass sie einen aktiven Beitrag zur Gestaltung ihrer Umgebung leisten können und dass Sauberkeit und Ordnung eine gemeinsame Aufgabe sind. Die Schule hofft, dass diese Massnahme langfristig zu einem positiven Wandel im Verhalten der Schülerinnen und Schüler führt und die Toiletten zukünftig in einem akzeptablen Zustand gehalten werden können.

Die Entscheidung wurde nicht leichtfertig getroffen und basiert auf einer sorgfältigen Abwägung der verschiedenen Optionen. Die Schulleitung ist überzeugt, dass dieser Ansatz nicht nur das Problem der Verschmutzung löst, sondern auch wichtige soziale Kompetenzen bei den Kindern fördert. Es ist ein Lernprozess, der die Schülerinnen und Schüler dazu anregen soll, Verantwortung für ihre Handlungen zu übernehmen und die Konsequenzen ihres Verhaltens zu erkennen.

Die Schule plant, die Umsetzung der Massnahme eng zu begleiten und die Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonen zu berücksichtigen, um den Prozess kontinuierlich zu verbessern. Ziel ist es, eine nachhaltige Lösung zu finden, die sowohl die Sauberkeit der Toiletten gewährleistet als auch die pädagogischen Ziele der Schule unterstützt. Die Schulleitung betont, dass das Reinigungspersonal nicht ersetzt wird und weiterhin für die allgemeine Sauberkeit der Schule zuständig ist.

Die WC-Reinigung durch die Schülerinnen und Schüler ist lediglich eine zusätzliche Massnahme, um das Problem des Vandalismus und der Verschmutzungen gezielt anzugehen. Die Schule ist offen für den Dialog mit Eltern und der Öffentlichkeit und steht für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Es ist wichtig, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen, um eine positive Lernumgebung für die Schülerinnen und Schüler zu schaffen. Die Schulleitung ist zuversichtlich, dass diese Massnahme ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist.

Die Schule sieht dies als eine Chance, den Kindern Werte wie Verantwortung, Respekt und Nachhaltigkeit zu vermitteln, die sie auch in ihrem späteren Leben begleiten werden. Die Massnahme soll nicht als eine einmalige Aktion verstanden werden, sondern als ein langfristiges Projekt, das in den Schulalltag integriert wird. Die Schule plant, regelmässig den Erfolg der Massnahme zu evaluieren und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.

Es ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, ihre Erfahrungen und Meinungen zu äussern, damit die Massnahme optimal auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden kann. Die Schulleitung ist davon überzeugt, dass die Schülerinnen und Schüler durch die aktive Beteiligung an der Reinigung der Toiletten ein stärkeres Gefühl der Eigenverantwortung entwickeln und sich mehr mit ihrer Schule identifizieren werden. Dies wird sich positiv auf das gesamte Schulklima auswirken und zu einem respektvolleren Umgang miteinander führen





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