Berners Verwaltungsgericht weist Beschwerde zu Wahlen in Niederönz ab

Das Verwaltungsgericht Bern hat die Klage gegen die Gemeinderatswahlen in Niederönz abgewiesen. Die Stimmberechtigte hatte die Gültigkeit angefochten, da ihre Kandidatur für das Gemeindepräsidium nicht öffentlich gemacht worden war.

Das Verwaltungsgericht Bern hat eine Beschwerde gegen den Ablauf der Gemeinderatswahlen in Niederönz als unbegründet abgewiesen. Eine Stimmberechtigte hatte die Wahlen an der Gemeindeversammlung vom 10. Juni für ungültig erklärt verlangt. Der Konflikt entstand, weil der Gemeinderat die Bewerbung der Klägerin für das Gemeindepräsidium im Vorfeld nicht offiziell publiziert hatte.

Rechtliche Bewertung der Wahlprozedur

Das Gericht kam in seinem am Montag veröffentlichten Urteil zu dem Schluss, dass keine willkürliche Scheinwahl vorlag. Die Oberaargauer Gemeinde mit ihren 1800 Einwohnern hielt sich strikt an das geltende Organisationsreglement. Dieses fordert keine Vorab-Publikation aller Bewerberinnen und Bewerber, was die Vorgehensweise der Behörden rechtlich absicherte.

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Der Gemeinderat befand sich in seinem Recht, eigene Wahlvorschläge zu veröffentlichen. Die demokratische Mitbestimmung war laut der Instanz gewahrt, da an der Versammlung selbst jede stimmberechtigte Person zusätzliche Vorschläge einbringen konnte. Die Struktur des Wahlprozesses bot somit ausreichend Möglichkeiten zur politischen Partizipation.

Positionen und Rügen der Beschwerdeführerin

Die klagende Stimmberechtigte sah ihre politischen Rechte verletzt und argumentierte, dass die Nicht-Publikation ihrer Bewerbung ein Eingriff in ihre Rechte darstelle. Sie beantragte die Nichtigerklärung der gesamten Wahlhandlung. Diese Forderung stieß jedoch auf keinen Widerhall beim Gericht, da die bestehenden Spielregeln der Gemeinde nicht überschritten wurden.

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Zusätzlich erhob die Klägerin Rügen gegen die Jahresrechnung 2025. Diese Einwendungen blieben jedoch erfolglos, da sie aus Sicht des Gerichts verspätet eingebracht worden waren. Das Gericht sah daher keinen Grund, in weitere Forderungen der Antragstellerin einzutreten und wies die weiteren Begehren ebenfalls zurück.

Folgen und weitere Verfahrensschritte

Für die betroffenen Parteien wurden keine Verfahrenskosten erhoben. Dies entlastet finanziell alle beteiligten Seiten, da das Gericht die Beschwerde als unbegründet einstufte. Die finanzielle Belastung durch das Gerichtsverfahren liegt somit nicht bei der Gemeinde oder den Beteiligten.

Das Urteil kann nun an das Bundesgericht weitergezogen werden. Dies bietet der unterlegenen Partei die Möglichkeit, den Rechtsweg fortzusetzen. Für die politische Landschaft in Niederönz bedeutet die Entscheidung jedoch vorerst eine Bestätigung der aktuellen Wahlpraxis.

Die Klarheit durch das Verwaltungsgericht stellt sicher, dass die demokratischen Prozesse in der kleinen Gemeinde fortgesetzt werden können. Die 1800 Einwohner von Niederönz haben ihre Vertreter nun gewählt, wobei die rechtlichen Rahmenbedingungen eingehalten wurden. Dies schafft Planungssicherheit für die künftige Gemeindearbeit.