Trotz Hitzesommers sind die Speicherseen im Berner Oberland gut gefüllt. Bergbahnen Meiringen-Hasliberg, Jungfraubahnen und Adelboden-Lenken hoffen auf pünktlichen Start. (92 Zeichen)

Die großen Wintersportregionen im Berner Oberland blicken optimistisch in die kommende Saison, trotz der extremen Temperaturen des vergangenen Sommers. Die Bergbahnen Meiringen-Hasliberg AG, die Jungfraubahnen Management AG und die Bergbahnen Adelboden-Lenk AG bestätigten der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass aktuell keine Hindernisse für einen pünktlichen Saisonstart bestehen. Die wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Wintersaison, insbesondere die Wasserversorgung, sind bereits erfüllt.

Zustand der Speicherseen und Infrastruktur

Die technischen Voraussetzungen für eine künstliche Schneeproduktion stehen hervorragend. Alle drei beteiligten Bergbahnen gaben an, dass die Speicherseen für die technische Beschneiung gut gefüllt sind. Dies stellt sicher, dass ausreichend Wasser für die Schneekanonen bereitsteht, sobald die notwendigen meteorologischen Bedingungen eintreten. Die Böden in den entsprechenden Höhenlagen sind zudem entsprechend der Jahreszeit kalt genug, um den Schnee auf der Piste zu konservieren und den Erhalt der Befahrungsflächen zu gewährleisten.

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Die Kapazitäten zur künstlichen Verschneidung sind in den betreffenden Gebieten sehr hoch ausgebaut. Sowohl im Skigebiet Adelboden-Lenk als auch im gesamten Jungfraugebiet lassen sich jeweils rund 70 Prozent der Pistenanlagen technisch beschneien. Diese hohe Quote an beschneibaren Flächen bietet den Skigebieten eine enorme Sicherheit, um das Gesamtsortiment an Skipisten auch bei schwankenden Wetterbedingungen aufrechtzuerhalten. Ein möglicher Ausfall einzelner Abschnitte wird durch die Vielzahl der Pistenkilometer und die Lage hochgelegener Pisten ausgeglichen.

Wetterbedingungen als entscheidender Faktor

Ob und wann die Bergbahnen tatsächlich mit der Schneeproduktion beginnen können, hängt vor allem von den Witterungsbedingungen der kommenden Wochen ab. Insbesondere Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Wind beeinflussen maßgeblich, wie effizient Schnee produziert werden kann. Diese drei Parameter müssen in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen, damit die Schneekanonen arbeiten können, ohne dass der erzeugte Schnee verdunstet oder nicht auf dem Boden liegen bleibt.

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Die Verantwortlichen bei den Bergbahnen betonen, dass die Wetterprognosen und die aktuelle Witterung den entscheidenden Hebel darstellen. Nicht das Fehlen von Wasser ist das Problem, sondern die Frage, wann die Temperaturen niedrig genug sinken, um die Energie für die Schneeerzeugung effizient einzusetzen. Solange keine extremen Wetterlagen wie starke Stürme oder zu milde Temperaturen vorherrschen, ist der Weg für den Saisonstart frei.

Zukunftspläne und Anpassungsstrategien

Um künftigen Trockenperioden und den Folgen des Klimawandels besser begegnen zu können, planen die Bergbahnen Meiringen-Hasliberg mittelfristig eine strategische Erweiterung ihrer Speicherbecken. Diese Ausbauarbeiten dienen nicht nur der Verbesserung der Wasserversorgung für die Schneeproduktion, sondern haben einen multipolaren Nutzen. Die erweiterten Becken sollen zukünftig auch für die Trinkwasserversorgung, die Stromerzeugung sowie die Landwirtschaft zur Verfügung stehen.

Diese integrierte Wasserbewirtschaftung zeigt, wie die Skigebiete langfristig auf veränderte klimatische Bedingungen reagieren wollen. Durch die multifunktionale Nutzung der Speicherinfrastruktur wird die Resilienz der gesamten Region gestärkt. Die Bergbahnen zeigen sich damit proaktiv und arbeiten daran, die Abhängigkeit von natürlichen Niederschlägen durch technische und infrastrukturelle Lösungen zu minimieren.