Ein Mann aus Bern wurde zu 39 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Die Tat in Thun umfasste Entführung und den Verkauf eines Leasing-Skoda für 15.000 Franken.

Das Regionalgericht Oberland hat einen Mann aus Bern zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt. Die Haftstrafe resultiert aus schweren Delikten, die der Angeklagte im Dezember 2024 in Thun beging. Dazu zählen die entführte und misshandelte Frau sowie der illegale Verkauf eines Leasingfahrzeugs.

Tatverlauf und Entführung in Thun

Der Vorfall begann am 28. Dezember 2024, als der Berner ein Restaurant betrat, in dem die Opferin arbeitete. Auslöser war die Entdeckung, dass die Frau und deren Partnerin aus Toffen per SMS über ihn diskutierten. Der Mann versuchte, ein Gespräch mit den Beteiligten zu erzwingen, indem er die Frau zur Aussprache mit ins Auto nahm. Als es zu einem Streit kam und die Frau aussteigen wollte, schlug er sie und fuhr weiter. Die Frau versuchte vergeblich, über ihre Smartwatch einen Notruf abzusetzen.

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Kriminalität und Fahrzeugverkauf

Zusätzlich zur Tat an der Person war der Angeklagte im Bereich des Fahrzeugverkaufs aktiv. Ein Skoda, den er geleast hatte, musste er bereits im September 2024 zurückgeben, da er die Raten nicht mehr zahlte. Stattdessen verkaufte er das Auto nach der Straftat in der Schweiz. Der Käufer war ein Mann albanischer Staatsangehörigkeit, der sich 'Pep Guardiola' nannte. Für den illegalen Verkauf erhielt der Berner laut Anklage rund 15'000 Franken, die er für sich behielt.

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Geständnis und Drogenkonsum

Vor dem Gericht räumte der Angeklagte die Taten ein. Er führte sein Verhalten auf den Tod seines Vaters zurück, gefolgt von einem Absturz und täglichem Konsum von Kokain. Der Mann erklärte im Prozess, dass er dank der Inhaftierung eskalierenden Entwicklungen vorgebeugt habe. Die Justiz berücksichtigte jedoch die Schwere der Gewalttaten und die geplante Natur des Fahrzeugverkaufs.

Strafzumessung und Urteil

Das Gericht verhängte am Donnerstag die hohe Freiheitsstrafe als Reaktion auf die Kombination aus Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Wirtschaftskriminalität. Die unbedingte Haftstrafe soll die Gefahr für die Allgemeinheit abwenden. Der Fall demonstriert die Konsequenzen von Drogenkonsum und rechtswidrigem Umgang mit Leasinggütern.