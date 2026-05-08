Das Berner Stadtparlament hat die Motion für ein umfassendes Werbeverbot mit 50 Ja- zu 19 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen abgewunken. Linke Parteien sammeln bereits Unterschriften für eine Volksinitiative.

Berner Stadtrat will Werbung im Aussenraum nicht verbieten Das Berner Stadtparlament hat die Motion für ein umfassendes Werbeverbot mit 50 Ja- zu 19 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen abgewunken.

Linke Parteien sammeln bereits Unterschriften für eine Volksinitiative. Der Stadtrat hatte im September 2025 im Rahmen der Budgetdebatte ein ursprünglich beschlossenes Werbeverbot rückgängig gemacht, der Gemeinderat anschliessend die Abschreibung des entsprechenden Vorstosses beantragt. Der Stadtrat hat nun die Motion mit 50 Ja- zu 19 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen abgewunken und erklärte das Anliegen somit für erledigt. Raffael Joggi (AL) kritisierte, dass das Parlament nicht über einen Gegenvorschlag abstimmen konnte und warf der SP vor, eine Kehrtwende vollzogen zu haben.

Es sei demokratisch legitim, dass ein Parlament auf frühere Entscheide zurückkomme, entgegnete ihm Ingrid Kissling-Näf namens der SP/Juso-Fraktion. Die Motion sei zu radikal, befand Nik Eugster (FDP).

«Es ist wichtig, dass wir sie beerdigen. » Es brauche einen neuen Ansatz, fand Mirjam Roder (GFL): «Die Motion ist zu stark geprägt vom Narrativ des Verbots. » Die Stadt könne nicht einfach auf fünf Millionen Franken verzichten, mahnte Natalie Bertsch (GLP/EVP). Dieses Argument erstaunte Esther Meier (GB/JA): «Die Kostenfolgen waren schon bei der Überweisung der Motion bekannt.

» Stadtpräsidentin Marieke Kruit (SP) mahnte, dass es eine verhältnismässige Lösung brauche.

«Wir müssen uns fragen, wie viel Werbung es im öffentlichen Raum verträgt. » Anfang 2024 hatte der Stadtrat den Vorstoss, um den es am Donnerstag erneut ging, eigentlich bereits überwiesen gehabt. Im Rahmen des Aufgaben- und Finanzplans 2026 bis 2029 kam die Mehrheit der SP/Juso-Fraktion später jedoch zum Schluss, dass die Stadt nicht auf die Werbemillionen verzichten sollte. Sie wollte die Einnahmen von gut fünf Millionen Franken für kommerzielle Werbung im Aussenraum weiterhin einplanen.

Gelingt es ihnen, innert sechs Monaten 5000 Unterschriften zu sammeln, wird das Stadtberner Stimmvolk das letzte Wort über ein Werbeverbot haben





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