Berner Stadtrat hält Einstellhalle auf der Allmend offen

Der Berner Stadtrat lässt die Option einer Einstellhalle auf der Allmend offen. Die Entscheidung mit 47 zu 23 Stimmen betrifft die künftige Nutzung der Grossen und Kleinen Allmend.

Der Berner Stadtrat will sich die Option einer neuen Einstellhalle auf der Allmend vorderhand offenhalten. Das entschied das Stadtparlament am Donnerstag bei der Beratung eines Zwischenberichts zur künftigen Nutzung von Grosser und Kleiner Allmend. Mit 47 zu 23 Stimmen fiel der entsprechende Beschluss, wobei das Stimmverhalten der SP/Juso-Fraktion den Ausschlag gab.

Die SP/Juso-Fraktion wollte sicherstellen, dass die Testplanung ergebnisoffen fortgesetzt werden kann. Der Zwischenbericht stammt von der Stadtregierung und stellt den Stand der Testplanung dar, die nun in die dritte und letzte Runde geht.

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Einstellhalle statt oberirdischer Parkplätze auf den Allmenden

Die Idee, die oberirdischen Parkplätze auf den Allmenden zu streichen und stattdessen ein unterirdisches Parking zu bauen, kam vor einigen Jahren auf. Das bürgerliche Lager sieht in einer Einstellhalle die ideale Lösung, um die Allmend möglichst optimal für den Freizeitsport und als Naherholungsraum nutzen zu können.

Der Stadtrat nahm den Zwischenbericht mehrheitlich positiv zur Kenntnis und versah ihn mit mehreren Leitplanken für die nächste Phase der Planung. Die Debatte drehte sich damit nicht um einen Baubeschluss, sondern um die Frage, ob die Option überhaupt weiter geprüft werden soll.

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Gegensätzliche Positionen zum geplanten Parkhaus

Die GB/JA-Fraktion lehnt ein Parkhaus klar ab. Fraktionssprecherin Nora Joos bezeichnete es angesichts des Klimawandels als Irrsinn, im Jahr 2026 ein Parkhaus zu bauen. Sie argumentierte, das Bauwerk versiegle Fläche und verbaue für die nächsten hundert Jahre Beton im Boden. Zudem würde eine Grossbaustelle den Perimeter für Jahre unnutzbar machen.

David Böhner warnte namens der AL/PdA/TIF-Fraktion vor einem toxischen Geschenk, das die Grossbank UBS als mögliche Investorin des Parkhauses der Stadt machen wolle. Nach seiner Einschätzung würde das Parking letztlich nur mehr Verkehr anziehen. Michael Ruefer von der GFL ergänzte, eine neue Einstellhalle habe eine erheblich schlechtere Ökobilanz als oberirdische Parkplätze. Er äusserte zudem Zweifel an der Bewilligungsfähigkeit eines Parkings in der Schutzzone A.

Dominik Fitze betonte für die SP/Juso-Fraktion, dass seine Fraktion keineswegs aus Parkhaus-Fans bestehe. Nach seiner Darstellung deuten derzeit alle Signale darauf hin, dass auf dem Perimeter künftig weniger Parkplätze gebraucht werden als 2024 angenommen. Die genauen Zahlen seien allerdings noch ausstehend. Die Fraktion vertraue darauf, dass der Gemeinderat in der weiteren Planung die richtigen Schlüsse ziehe und den Parkhaus-Bedarf kontinuierlich in Frage stelle. Irina Straubhaar von der GLP/EVP-Fraktion hielt fest, dass sich ohnehin kein Investor für das Parking finden werde, wenn es tatsächlich keinen Bedarf gebe.

Nicolas Lutz von der Mitte wies auf eine andere Gruppe hin. Auswärtige Besucherinnen und Besucher, die bei YB- und SCB-Spielen oder Konzerten auf das Auto angewiesen seien, werde es auch in Zukunft geben. Spätabends komme nicht jedermann noch mit dem öffentlichen Verkehr nach Hause. Lutz fragte im Rat, ob man diese Menschen ausschliessen wolle, damit das rotgrüne Bern seine eigene Party feiern könne.

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Leitplanken des Stadtrats für die Testplanung

Der Stadtrat verlangt, dass gemeinsam mit den Akteuren vor Ort, etwa YB, Bernexpo und Eventhalle, Massnahmen erarbeitet werden, um die Anzahl Autofahrten im Perimeter zu verringern. Der Gemeinderat soll zudem beim Kanton darauf hinwirken, dass die im Richtplan festgeschriebenen Veranstaltungsparkplätze weiter reduziert werden.

In der weiteren Planung soll sichergestellt werden, dass die Allmenden ausserhalb der Veranstaltungsflächen weitgehend kommerzfrei bleiben. Der Rat begründete dies damit, dass die Allmenden allen gehören. Sie sollen deshalb als öffentliche Freiräume für die Bevölkerung ohne Konsumzwang erhalten bleiben.