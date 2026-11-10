Berner Regierung lehnt Steuerabzug für Klimaanlagen ab

Der Regierungsrat Bern weist Forderungen nach steuerlichen Anreizen für Kühlung zurück. Das Bundesrecht und der Energieverbrauch sprechen gegen private Abzüge.

Der Regierungsrat des Kantons Bern hat eine Motion, die steuerliche Abzüge für die Installation von Klimaanlagen vorsah, klar abgelehnt. Diese Entscheidung trifft auf Widerstand von Abgeordneten aus sechs verschiedenen Parteien, die im Interesse des Gesundheitsschutzes und insbesondere für gefährdete Bevölkerungsgruppen bessere finanzielle Anreize forderten. Die Regierung begründet ihre ablehnende Haltung primär mit dem geltenden schweizerischen Bundesrecht, das solche direkten Steuervergünstigungen für Privatpersonen nicht gestattet.

Rechtliche Grundlagen und Bundesrecht

Die Begründung der Kantonsregierung stützt sich auf das Harmonisierungsgesetz, das eine abschliessende Liste der steuerlich abziehbaren Posten definiert. Ein Abzug für Haushaltsgeräte zur Klimatisierung ist in dieser Liste nicht enthalten. Zudem argumentiert die Regierung, dass klimabedingte Massnahmen nicht mit bestehenden Abzügen für den Umweltschutz vereinbar sind. Klimaanlagen verbrauchen im Gegenteil zusätzlichen Strom und tragen nicht zur Energieeinsparung bei, was sie als kontraproduktiv für Umweltschutzziele darstellt.

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Die Motionäre von sechs Fraktionen argumentierten, dass Hitzewellen eine zunehmende Gefahr für die Gesundheit darstellen. Sie verlangten konkrete steuerliche Erleichterungen für Klima-, Kühl- und Lüftungsgeräte, um die Bevölkerung, besonders ältere und kranke Menschen, vor den extremen Temperaturen zu schützen. Der Regierungsrat wies darauf hin, dass derartige Geräte für Institutionen wie Spitäler oder Altersheime ohnehin als geschäftsmässiger Aufwand vollständig abgezogen werden können. Eine Ausweitung dieses Privilegs auf den privaten Bereich sieht die Regierung rechtlich und wirtschaftlich nicht vor.

Soziale Ungerechtigkeit und Stromtarife

Einer der zentralen Punkte in der Ablehnung ist die Frage der sozialen Gerechtigkeit. Die Regierung räumt ein, dass das Schweizer Steuersystem progressiv ist. Das bedeutet, dass einkommensstarke Haushalte von Steuervergünstigungen überproportional profitieren. Vulnerable Bevölkerungsgruppen, die oft mit geringeren Einkommen leben, hätten daher keinen direkten Vorteil von einem pauschalen Steuerabzug. Die Massnahme würde somit die falschen Empfänger fördern und nicht diejenigen, die am meisten unter der Hitze leiden.

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Auch der Vorschlag, günstigere Stromtarife speziell für den Betrieb von Kühlgeräten in den Sommermonaten einzuführen, wurde von der Regierung abgelehnt. Die Tarifgestaltung liegt ausschliesslich bei den privaten und öffentlichen Stromversorgern und untersteht den Vorgaben des Bundes. Eine gerätespezifische Abrechnung wird als technisch und administrativ zu aufwändig eingestuft. Eine solche Differenzierung würde einen enormen Verwaltungsaufwand bedeuten, der in keinem Verhältnis zu dem möglichen Nutzen stünde.

Zukünftige Massnahmen zum Hitzeschutz

Trotz der Ablehnung der steuerlichen Massnahme signalisiert die Kantonsregierung, dass sie das Kernanliegen der Motionärinnen und Motionäre ernst nimmt. Sie will die Entwicklung im Auge behalten und betont, dass der Schutz vulnerabler Menschen vor sommerlicher Hitze weiterhin eine Priorität darstellt. Konkrete Massnahmen sollen im Rahmen des kantonalen Klimastrategie-Aktionsplans weiter ausgearbeitet werden. Dieser Plan dient als strategischer Rahmen, um die notwendigen Anpassungen an den Klimawandel zu konkretisieren.

Die aktuelle Debatte zeigt die Grenzen kantonaler Steuerpolitik auf. Da das Bundesrecht die Handlungsspielräume des Kantons Bern klar definiert, bleiben nur alternative Wege, um der Hitzegefahr zu begegnen. Die Regierung verweist auf bestehende Unterstützungsmöglichkeiten und plant, weitere Instrumente zu entwickeln, die nicht auf direkten Steuerabzügen basieren, sondern auf strukturierter Vorsorge und Infrastruktur. Die Diskussion über den Umgang mit extremer Hitze ist noch lange nicht abgeschlossen.