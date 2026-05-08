Berner Kultglace jetzt auch im Supermarkt erhältlich

Die Gelateria di Berna bietet ihre beliebten Gelati ab sofort in Take-Away-Bechern im Coop an. Vier Sorten sind in rund 30 Filialen in der Region Bern erhältlich, darunter Mango Alphonso und Himbeer-Ingwer. Die beliebteste Sorte Mare di Berna fehlt vorerst, soll aber nächstes Jahr folgen.

Die Berner Kultglace ist ab sofort auch im Supermarkt erhältlich. Die Gelateria di Berna erweitert ihr Angebot und bietet ihre beliebten Gelati nun in Take-Away-Bechern im Coop an.

In rund 30 Filialen in der Region Bern können Kunden zwischen vier Sorten wählen: Mango Alphonso, Cioccolato Oswaldo, Himbeer-Ingwer und Caramel Fleur de Sel. Diese Sorten zählen laut dem Unternehmen zu den Topsellern in der Region.

Allerdings fehlt die beliebteste Sorte, Mare di Berna, in den Supermarktregalen. Luc Jaquenod, Leiter Partnerschaften bei Gelateria di Berna, erklärt, dass diese Sorte in der Herstellung zu komplex für den Take-Away-Cup sei. Das Unternehmen arbeite jedoch an einer Lösung, um Mare di Berna im nächsten Jahr ebenfalls in den Supermärkten anzubieten. Die Gelateria di Berna wurde 2010 von Susanna Moor und den drei Brüdern David, Michael und Hansmartin Amrein im Berner Länggasse-Quartier gegründet.

Inspiriert von ihren Sommerferien in der Toskana, wo sie seit der Kindheit regelmässig Urlaub machten, entwickelten sie ihre eigenen Glace-Rezepte. Bereits am Eröffnungstag bildeten sich lange Schlangen vor der Gelateria, und das Unternehmen wuchs schnell zu einer der beliebtesten Glaceketten der Schweiz heran. Nach der Expansion in mehrere Berner Standorte eröffnete die Gelateria di Berna 2017 ihre erste Filiale in Zürich.

Heute betreibt das Unternehmen über zehn Filialen in Bern, Zürich, Basel und Lausanne sowie mobile Standorte von Aarau bis nach St. Moritz. Die Einführung der Glace in den Supermärkten ist ein weiterer Schritt in der Erfolgsgeschichte der Gelateria di Berna. Kunden, die keine Lust auf lange Warteschlangen haben, können nun bequem im Coop ins Kühlregal greifen.

Zudem soll es am Marzili einen Stand mit Take-Away-Bechern geben, um auch spontane Gelustos zu befriedigen. Die Gelateria di Berna setzt damit auf Flexibilität und Bequemlichkeit, ohne dabei auf Qualität zu verzichten. Die vier verfügbaren Sorten werden nach denselben hohen Standards hergestellt wie in den eigenen Filialen. Die Expansion in die Supermärkte zeigt, dass die Berner Kultglace nicht nur bei Gourmets, sondern auch bei einem breiteren Publikum auf große Nachfrage stößt.

Die Gelateria di Berna bleibt damit ihrem Motto treu: «Gelato di qualità per tutti» – hochwertige Glace für alle





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