Der bernische Grosse Rat hat die Verfassungsänderung für ein freiwilliges Ausländerstimmrecht gutgeheissen, lehnte aber das dazugehörige Gemeindegesetz ab. Dies verzögert die Umsetzung in der Schweiz.

Der bernische Grosse Rat hat am Dienstag eine knappe Mehrheit für die Einführung eines freiwilligen Stimm- und Wahlrechts für Ausländer auf kommunaler Ebene erzielt. Die Abstimmung markiert einen signifikanten Schritt in der nationalen Debatte um die politische Teilhabe der nicht-schweizerischen Bevölkerung. Während die Verfassungsänderung in erster Lesung befürwortet wurde, scheiterte die notwendige gesetzliche Grundlage im Gemeindegesetz an einer minimalen Mehrheit von nur einer Stimme.

Knappe Mehrheit für Verfassungsänderung

In der ersten Lesung stimmte der bernische Gesetzgeber mit 78 Ja-Stimmen gegen 73 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung für die vorgeschlagene Anpassung der Kantonsverfassung. Diese Mehrheit ermöglicht es der Vorlage, in die zweite Lesung einzutreten. Die Abstimmung zeigt die weiterhin gespaltene Meinung in der Bevölkerung und der Politik bezüglich der politischen Rechte von Nicht-Schweizern in der Schweiz. Die Befürworter argumentieren mit der Integration und der demokratischen Legitimität, während die Gegner Bedenken concerning der nationalen Souveränität äussern.

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Ablehnung des ausführenden Gemeindegesetzes

Trotz der Zustimmung zur Verfassungsänderung lehnte das Parlament die dazugehörige Gesetzesanpassung ab. Mit 78 zu 77 Stimmen entschied der Grosse Rat, nicht in die Sachfrage zum Gemeindegesetz einzutreten. Diese Entscheidung bedeutet, dass die Verfassungsänderung zwar rechtlich verankert werden kann, die konkreten Ausführungsbestimmungen jedoch vorerst fehlen. Ohne das angepasste Gemeindegesetz kann das Ausländerstimmrecht in Bern vorerst nicht implementiert werden. Die knapp verlorene Abstimmung zeigt die Sensibilität des Themas und die enge Margen, in der politische Entscheidungen auf dieser Ebene getroffen werden.

Weiterer legislative Prozess erforderlich

Durch die Ablehnung des Gemeindegesetzes entsteht eine Situation, in der die Verfassungsänderung zwar den Weg in die zweite Lesung findet, aber die notwendigen gesetzlichen Grundlagen fehlen. Sollte die Verfassungsänderung in der zweiten Lesung sowie bei der obligatorischen Volksabstimmung die erforderliche doppelte Mehrheit erhalten, wird das Parlament gezwungen sein, die Gesetzesanpassung in einem neuen Anlauf nachzuholen. Dieser Prozess könnte Monate oder sogar Jahre dauern, bis das Ausländerstimmrecht in Bern tatsächlich in Kraft treten kann. Die politische Unsicherheit bleibt bis zur finalen Volksabstimmung bestehen.

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Existierendes Ausländerstimmrecht in anderen Kantonen

In acht schweizerischen Kantonen ist das kommunale Ausländerstimmrecht bereits Realität. In den Kantonen Freiburg, Genf, Jura, Neuenburg und Waadt ist dieses Recht obligatorisch für ausländische Bewohner festgeschrieben. Diese Kantone dienen als Vorbilder für die Diskussion in Bern. In den Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Basel-Stadt und Graubünden ist eine fakultative Lösung vorhanden, bei der jede Gemeinde selbst entscheiden kann, ob sie Ausländer an kommunalen Abstimmungen beteiligt. Die Situation in Bern unterscheidet sich also grundlegend von bereits etablierten Modellen in der Schweiz.

Kontext der nationalen Debatte

Die Debatte um das Ausländerstimmrecht ist Teil einer grösseren Diskussion über Integration und politische Teilhabe in der Schweiz. Befürworter wie Vertreter Schweizer NGOs argumentieren, dass die Menschen wieder Vertrauen in die Zivilgesellschaft setzen, wenn sie politisch beteiligt werden. Kritiker sehen darin eine Gefahr für die Schweizer Identität. Die Erfahrungen aus anderen Kantonen zeigen, dass die Einführung solcher Rechte nicht zu einem Zusammenbruch der demokratischen Strukturen führt, sondern die lokale Demokratie bereichern kann. Die aktuelle Situation in Bern bleibt abzuwarten.