Der Berner Gemeinderat unterstützt ein Verbot von Feuerpferde-Shows. Gründe sind Tierschutz und Brandgefahr nach der Katastrophe in Crans-Montana.

Der Berner Gemeinderat hat entschieden, dass bei Feuerpferde-Show s mit Tieren Handlungsbedarf besteht. Diese Entscheidung fiel kürzlich im Kontext der jüngsten Diskussionen über die Sicherheit bei öffentlichen Events. Die Behörde sieht dabei zwei Hauptgründe für ein solches Vorgehen. Zum einen steht der Schutz der Tiere im Mittelpunkt der Überlegungen. Zum anderen wird die erhöhte Brandgefahr durch offene Flammen in geschlossenen Räumen kritisch bewertet. Diese Haltung wurde nach der Tragödie in Crans-Montana noch verstärkt.

Brandgefahr und Tierschutz als Hauptargumente

Auslöser für den aktuellen Vorstoss war die spektakuläre Show "Feuerpferde" des Freiberger Western Show Teams. Diese Auftritte fanden bereits im April an der Bernischen Landwirtschaftsmesse, kurz BEA, statt. Die Veranstaltung erfolgte in der Zelthalle 14 und zog viel Publikum an. Bei der Darbietung springen die Pferde durch brennende Reifen, was spektakulär wirkt, aber auch Risiken birgt.

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Tobias Sennhauser, ein Mitglied des Berner Stadtrats für die TIF-Fraktion, forderte bereits vor einiger Zeit ein klareres Verbot solcher Auftritte. Er argumentiert, dass offene Flammen in einer Zelthalle ein enormes Brandrisiko darstellen. Zudem sind Pferde Fluchttiere, die bei lauten Knallgeräuschen und plötzlichem Licht in Panik geraten können. Diese Panik könnte zu einer zusätzlichen Gefahr für das Publikum und die eingesetzten Einsatzkräfte werden.

Sennhauser weist auch auf das direkte Verletzungsrisiko für die Tiere hin. Durch die offenen Flammen besteht die Gefahr, dass Fell, Mähne oder Schweif der Pferde verbrennen. Aktuelle Feuerwerksreglemente der Stadt Bern erfassen oft nur Feuerwerkskörper im Sinne der Sprengstoffverordnung. Daher fordert Sennhauser eine Präzisierung der Gesetze, um auch spezielle Pyrotechnik-Shows mit Tieren abzudecken. Sein Ziel ist es, eine klare rechtliche Grundlage für ein Verbot zu schaffen.

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Gemeinderat empfiehlt Annahme der Motion

Der Berner Gemeinderat stimmt den Argumenten von Tobias Sennhauser in praktisch allen Punkten zu. Er sieht die Motion als notwendigen Schritt, um die Sicherheit zu gewährleisten. Zwar wurden auf verschiedenen Ebenen bereits Lehren aus der Brandkatastrophe von Crans-Montana gezogen. Seit April 2026 gelten kantonale Bestimmungen zur Pyrotechnik in Innenräumen. Dennoch reicht dies nicht aus, um alle Risiken abzudecken.

Es bleibt abzuwarten, wie die Entwicklungen auf nationaler Ebene verlaufen. Der Gemeinderat ist jedoch der Meinung, dass es keinen Sinn macht, auf Gemeindeebene zuzuwarten. Man sollte nicht auf Beschlüsse des Bundes warten, um lokale Sicherheit zu gewährleisten. Aus diesem Grund empfiehlt der Gemeinderat die Annahme der Motion zur Unterbindung solcher Shows. Dies würde den Tierschutz und die公共安全 stärken.

Sollte auch der Stadtrat der Empfehlung des Gemeinderats folgen, bedeutet dies ein schweres Urteil für das Freiberger Western Show Team. Die Gruppierung hat seit 2015 ununterbrochen ihre Fähigkeiten an der BEA demonstriert. Für die Fans und die Organisatoren wäre dies ein einschneidender Verlust. Die Entscheidung markiert einen neuen Ansatz in der Berner Veranstaltungspolitik. Sicherheit und Tierwohl werden nun über Unterhaltungswert gestellt.

Folgen für das Freiberger Western Show Team

Das Freiberger Western Show Team ist eine etablierte Größe in der Schweizer Eventszene. Ihre Auftritte galten lange als Highlight der Bernischen Landwirtschaftsmesse. Die Nutzung von Flammenwerfern und brennenden Reifen war Teil ihrer Identität. Ein Verbot würde sie zwingen, ihre Shows grundlegend umzugestalten oder ganz einzustellen.

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Die Debatte zeigt, wie sensibel der Umgang mit Tieren und Sicherheit geworden ist. Zuschauer erwarten heute ein hohes Maß an Sorgfalt bei der Veranstaltung. Die Kombination aus Tieren und Feuer wird zunehmend kritisch hinterfragt. Der Gemeinderat will hiermit ein klares Signal setzen. Künftig sollen solche风险einzig und allein vermieden werden, um Unfälle zu verhindern. Die Umsetzung der neuen Regeln wird die Szene nachhaltig verändern.