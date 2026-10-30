Die Stadt Bern steht kurz vor der Abstimmung über ihr Budget für 2027. Auf der einen Seite fordert ein bunt zusammengewürfeltes bürgerliches Komitee eine Neubewertung der Ausgaben, während auf der anderen Seite ein Bündnis aus SP, Grünen, Junger Alternative und Gewerkschaften das Budget mit Fokus auf soziale und ökologische Projekte unterstützt. Im Zentrum der Debatte steht die steigende Verschuldung der Stadt und die Frage, wie die Mittel für die geplanten Investitionen bestmöglich eingesetzt werden.

In Anbetracht der bevorstehenden Abstimmung über das Budget für die Stadt Bern im Jahr 2027 stehen die beiden politischen Lager kurz darauf, in den entscheidenden Stimmenkampf zu gehen.

Am Freitag hat ein bürgerliches Komitee, das die Parteien Mitte, FDP und SVP vereint, seine Kampagne für ein Nein beschlossen. Das Komitee will die noch steigende Verschuldung der Stadt kritisieren und betonen, dass die geplanten 160 Millionen Franken Investitionen für das kommende Jahr - davon rund 40 Prozent aus eigenen Mitteln - zu einem Schuldenanstieg bis 2030 führen. Der Finanzplan prognostiziert eine Verschuldung von 1,85 Milliarden Franken.

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Bürgerliches Komitee warnt vor Schuldenanstieg

Die Stadträtin und Co‑Präsidentin Laura Curau warnt, dass ein in Bern geborener Bürger mit mehr als 11 000 Schulden starten würde, wenn die städtischen Schulden auf die Bevölkerung umgelegt würden. Der SVP‑Stadtrat Alexander Feuz bezeichnet die Forderungen als "verantwortungslos", vor allem angesichts der Zinslast und der globalen Unsicherheiten. Das Komitee fordert einen "Kurswechsel", wobei bestehende Ausgaben überprüft, Mehr Einnahmen für den Schuldenabbau genutzt und unnötige Ausgaben vermieden werden sollen.

，"FDP‑Vertreterin Simone Richner betont, dass trotz Rekordsteuereinnahmen rote Zahlen auf ein Ausgabenproblem hindeuten.

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" Gleichzeitig bündelt seit Donnerstag ein Bündnis aus SP, Grünen, der Junger‑Alternative JA! und verschiedenen Gewerkschaften die Unterstützung für ein Ja zur Vorlage. Das Bündnis hebt die sozialen und ökologischen Schwerpunkte hervor, die im Budget für 2027 vorgesehen sind. Der Begannt mit einem Aufwand von 1,54 Milliarden Franken sieht ein leichter Defizit von rund 8,9 Millionen Franken vor.

Ja-Bündnis fordert Investitionen in Bildung

Das Ja‑Komitee erklärt, dass ein solches Defizit als vertretbar betrachtet sei, da es im Verhältnis zum gesamten Haushalt nur einen geringen Prozentsatz ausmacht. Bern muss weiter wachsen und genügend Schulraum sowie öffentliche Dienstleistungen bereitstellen. Deshalb fordert Co‑Präsidentin der Grünen Freien Liste, Esther Meier, Chancengleichheit und ausreichend Ressourcen für Bildung, Betreuung und Unterstützung für Bedürftige. Ein weiterer Schwerpunkt des Ja‑Lagers ist die Finanzierung von Klimaanpassungsmaßnahmen.

Das Budget beinhaltet Mittel für Baumpflege und erneuerbare Energien und fordert, dass Projekte realistisch geplant, dringlich überprüft und, falls nötig, zeitlich gestaffelt werden. Mirjam Roder, Co‑Präsidentin der Grünen Freien Liste, betont die Notwendigkeit, Projekte sorgfältig zu prüfen und die Dringlichkeit zu gewichten. Der Gemeinderat hatte ursprünglich dem Stadtrat ein Budget mit einem Defizit von rund 2,5 Millionen Franken vorgelegt, in der Hoffnung, dass es dem "finanzpolitischen Kompass" entsprechen würde.

Parlament beschließt zusätzliche Teuerungsausgleichszahlungen

Das rot‑grün dominierte Parlament hat jedoch zusätzliche Ausgaben von mehreren Millionen beschlossen. Rund zwei Millionen Franken sind ausschließlich für einen Teuerungsausgleich von 0,8 Prozent für städtische Angestellte vorgesehen. Der Gewerkschaftsbund sieht darin eine verbesserte finanzielle Basis für faire Arbeitsbedingungen und fordert nun die Umsetzung dieser Pläne. In Anbetracht dieser Gespräche und Vorentscheidungen wird die Abstimmung über das Stadtbudget 2027 zu einem entscheidenden Moment für die Ausrichtung der Stadt zudem in wirtschaftlicher und sozialer Richtung.