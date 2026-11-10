Bern: Polizisten ohne Kaderfunktion dürfen künftig im Grossen Rat sitzen

Der Grosse Kanton Bern plant eine Gesetzesänderung, die es untergeordneten Polizistinnen und Polizisten ermöglicht, gleichzeitig ein Mandat im Grossen Rat auszuüben. Dies soll Fachwissen stärken, löst jedoch Debatten über Gewaltenteilung aus.

Die Kommission für Staatspolitik und Aussenbeziehungen des Kantons Bern unterstützt eine bedeutende Anpassung der kantonalen Verfassung. Diese Novelle soll es Polizistinnen und Polizisten ohne höhere Kaderfunktionen gestatten, zeitgleich dem Grossen Rat anzugehören. Die Kommission hat dem Kantonsparlament eine entsprechende Gesetzesvorlage unterbreitet, um diese neue Regelung zu verankern.

Rechtlicher Hintergrund und Mechanismus

Die Gewaltenteilung dient dem Schutz der Demokratie, indem sie verhindert, dass sich staatliche Macht zu stark konzentriert. Unvereinbarkeitsbestimmungen sind das zentrale Instrument, um Interessenskonflikte zu vermeiden. Sie regeln, dass Personen nicht parallel in verschiedenen Staatsgewalten tätig sein dürfen. Grundsätzlich ist Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung der Beitritt zum Grossen Rat daher untersagt. Seit dem Jahr 2023 sieht die Kantonsverfassung jedoch bereits Ausnahmen vor. Diese bestehen nun auch für das angesprochene Polizeipersonal.

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Der politische Impuls dazu stammt aus der Wintersession 2024. In jener Phase überwies der Grosse Rat eine Motion, die die Schaffung einer spezifischen Ausnahme für Polizistinnen und Polizisten ohne Kaderfunktion anforderte. Die zuständige Kommission hat daraufhin einen Entwurf erarbeitet. Dieser sieht vor, dass sich die Erlaubnis ausschließlich auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis zu einer bestimmten Gehaltsklasse erstreckt. Personen in höheren Führungspositionen bleiben weiterhin vom Rat ausgeschlossen.

Argumente der Mehrheit und Minderheit

Die Mehrheit der Kommission argumentiert, dass das Fachwissen im Sicherheitsbereich für die Arbeit des Parlaments von großem Wert ist. Zudem schaffe diese Regelung eine gewisse Symmetrie zu Lehrkräften, die bereits heute Mitglieder im Grossen Rat sein dürfen. Die SAK beantragt dem Parlament daher, die Vorlage anzunehmen. Man sieht darin eine gerechtfertigte Erweiterung der Repräsentation.

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Die Kommissionsminderheit lehnt das Vorhaben hingegen ab. Sie vertritt die Ansicht, dass Spezialwissen im Sicherheitsbereich allein keine Ausnahme von den Unvereinbarkeitsregeln rechtfertigen kann. Andere Berufsgruppen verfügten ebenfalls über nützliches Wissen, würden aber nicht ausgenommen. Die Minderheit kritisiert zudem die problematische Ungleichbehandlung gegenüber anderen Angestellten des Kantons.

Aus Sicht der Minderheit ist der Eingriff in die Gewaltenteilung bedenklich. Polizistinnen und Polizisten verkörpern das staatliche Gewaltmonopol. Sie würden dann Gesetze beschließen, die sie selbst später durchsetzen könnten. Dies schaffe ein Konfliktgeflecht, das die Unabhängigkeit der Kontrolle gefährden könnte. Die Minderheit sieht darin einen fundamentalen Widerspruch zur demokratischen Ordnung.

Praktische Auswirkungen und Ablauf

Die geplante Gesetzesänderung regelt zudem präzise die Fristen bei Eintritt einer Unvereinbarkeit. Sollte eine Polizistin oder ein Polizist beispielsweise in eine Kaderfunktion befördert werden, erlischt die Befugnis, dem Rat anzugehören. Die betroffenen Personen haben dann eine Frist von sechs Monaten. In dieser Zeit müssen sie entweder ihren Arbeitsplatz oder ihr Mandat im Grossen Rat aufgeben.

Für den Fall, dass eine Beförderung vor der Wahl oder während der Legislaturperiode eintritt, gilt diese Übergangsregelung. Es gibt jedoch keine allgemeine Übergangsfrist für bereits bestehende Mandate bei Inkrafttreten des Gesetzes. Personen, die gleichzeitig in Verwaltung und Rat sitzen würden, dürften dies nicht tun. Die knappe Mehrheit der Kommission fordert vom Grossen Rat eine zügige Behandlung. Die Vorlage soll in einer einzigen Lesung beraten und verabschiedet werden, um die rechtliche Klarheit schnell wiederherzustellen.