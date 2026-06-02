Bern: Gemeinden sollen Unterschriften beglaubigen dürfen

Der Kanton Bern erwägt, Gemeinden die Beglaubigung von Unterschriften zu ermöglichen. Bisher ist diese Aufgabe Notaren vorbehalten. Eine Motion wird vom Regierungsrat unterstützt und muss noch vom Kantonsparlament entschieden werden.

Im Kanton Bern sollen künftig auch Gemeinden die Befugnis erhalten, Unterschriften zu beglaubigen. Bisher ist diese Aufgabe ausschließlich Notarinnen und Notare n vorbehalten, was für Bürgerinnen und Bürger oft mit höheren Kosten und längeren Wartezeiten verbunden ist.

Eine Motion, die von fünf Grossratsmitgliedern aus verschiedenen politischen Lagern (GLP, FDP, Grüne, SVP, SP) eingereicht wurde, verlangt eine Änderung. Der Regierungsrat unterstützt den Vorstoss und empfiehlt dem Grossen Rat die Annahme. In der Begründung weisen die Motionäre darauf hin, dass beglaubigte Unterschriften immer häufiger verlangt werden, etwa bei Bankgeschäften oder im Mietwesen. In anderen Kantonen wie Zürich und Solothurn sei es bereits üblich, dass Gemeinden solche Dienstleistungen anbieten, was zu erheblichen Vereinfachungen für die Bevölkerung führe.

Der Regierungsrat sieht in einer Ausweitung grundsätzlich eine positive Entwicklung, warnt aber davor, eine Konkurrenzsituation zu den Notaren zu schaffen. Daher sollen die Preise bei Gemeinden und Notaren gleich hoch sein. Sollte das Kantonsparlament dem Vorhaben zustimmen, müssten die gesetzlichen Grundlagen angepasst werden. Dabei sind noch einige Fragen zu klären, etwa ob eine Beglaubigung auch auf Basis einer einfachen Anerkennung der Unterschrift durch die Bürgerin oder den Bürger oder durch einen Vergleich mit vorhandenen Unterschriften möglich sein soll.

Ebenso muss entschieden werden, ob die Unterschrift zwingend vor der Gemeindebehörde geleistet werden muss. Die endgültige Entscheidung liegt beim Berner Kantonsparlament





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