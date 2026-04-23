Bern führt Videoüberwachung in Velostationen wieder ein

Der Berner Stadtrat hat nach einer kontroversen Debatte die Wiedereinführung der Videoüberwachung in den städtischen Velostationen beschlossen. Die Massnahme soll die Sicherheit erhöhen und Diebstähle reduzieren, nachdem die Kameras zuvor wegen Datenschutzbedenken abgeschaltet wurden.

Der Bern er Stadtrat hat sich nach einer intensiven Debatte für die Wiedereinführung der Videoüberwachung in den städtischen Velostationen ausgesprochen. Mit 44 zu 24 Stimmen wurde dem Vorschlag des Gemeinderats zugestimmt, der eine zeitlich begrenzte und datenschutzsensible Überwachung vorsieht.

Die Entscheidung folgt auf eine Phase, in der die Kameras aufgrund von Datenschutzbedenken abgeschaltet wurden, was zu einem Anstieg von Diebstählen, Delikten und Beschwerden führte. Die Debatte im Rat war geprägt von unterschiedlichen Auffassungen über den Charakter der Velostationen – ob sie als öffentlicher oder lediglich als halböffentlicher Raum zu betrachten sind – und den potenziellen Auswirkungen der Überwachung auf die Privatsphäre der Bürger.

Befürworter argumentierten, dass die Kameras ein Hilfsmittel zur Erhöhung der Sicherheit und Attraktivität der Stationen darstellen und auf den Wunsch der Mitarbeiter zurückgehen. Kritiker hingegen warnten vor einem Präzedenzfall für eine Ausweitung der Überwachung im öffentlichen Raum und betonten die Eingriffe in die Privatsphäre. Die Wiedereinführung der Videoüberwachung erfolgt in einer gestaffelten Form: Während der bedienten Öffnungszeiten werden die Aufnahmen live auf Bildschirmen für die Mitarbeitenden sichtbar sein, jedoch nicht aufgezeichnet.

Ausserhalb der bedienten Öffnungszeiten werden Aufzeichnungen erstellt, die jedoch maximal 30 Tage lokal gespeichert und anschliessend automatisch gelöscht werden. Nach drei Jahren wird der Stadtrat anhand eines Evaluationsberichts entscheiden, ob die Videoüberwachung fortgesetzt oder aufgehoben wird. Diese Massnahme soll das Sicherheitsgefühl der Nutzer verbessern und die Aufklärung von Straftaten erleichtern. Die Stadt Bern betreibt insgesamt fünf Velostationen beim Bahnhof, die nun wieder unter die Beobachtung von Kameras fallen werden.

Die Entscheidung markiert eine Abkehr von der bisherigen Strategie, die verstärkt auf Personal, Sicherheitsdienste und Reinigung setzte, welche sich jedoch als unzureichend erwiesen hatte, um den Anstieg der Kriminalität zu stoppen. Die Diskussion verdeutlicht die anhaltende Spannung zwischen Sicherheitsbedürfnissen und dem Schutz der Privatsphäre in urbanen Räumen. Die Fraktionen GFL, GLP/EVP, Mitte, FDP und SVP unterstützten den Vorschlag geschlossen, während GB/JA und AL/PdA/TIF dagegen stimmten und die SP sich uneins zeigte.

Die Entscheidung unterstreicht die Komplexität der Thematik und die Notwendigkeit einer sorgfältigen Abwägung zwischen verschiedenen Interessen. Die Einführung der Videoüberwachung ist somit ein Versuch, einen Mittelweg zu finden, der sowohl die Sicherheit der Velostationen gewährleistet als auch die Datenschutzrechte der Bürger respektiert. Die kommenden drei Jahre werden zeigen, ob diese Strategie erfolgreich ist und ob die Videoüberwachung tatsächlich zu einer Verbesserung der Sicherheitslage führt.

Die Stadt Bern setzt damit ein Zeichen, dass sie bereit ist, auch umstrittene Massnahmen in Erwägung zu ziehen, um die Sicherheit ihrer Bürger zu gewährleisten. Die Debatte im Stadtrat hat jedoch auch deutlich gemacht, dass die Thematik weiterhin polarisiert und eine offene Diskussion erfordert. Die Entscheidung für die Videoüberwachung ist somit nicht nur eine technische, sondern auch eine politische und gesellschaftliche. Sie spiegelt die Herausforderungen wider, vor denen moderne Städte bei der Balance zwischen Sicherheit und Freiheit stehen.

Die Stadt Bern wird die Entwicklung genau beobachten und die Erfahrungen aus der Wiedereinführung der Videoüberwachung nutzen, um ihre Sicherheitsstrategie weiter zu optimieren. Die Hoffnung ist, dass die Massnahme dazu beiträgt, die Velostationen zu einem sicheren und attraktiven Ort für alle Nutzer zu machen. Die Entscheidung ist ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit in den Velostationen zu erhöhen und gleichzeitig die Datenschutzbedenken der Bürger zu berücksichtigen.

Die kommenden Jahre werden zeigen, ob diese Strategie erfolgreich ist und ob die Videoüberwachung tatsächlich zu einer Verbesserung der Sicherheitslage führt





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