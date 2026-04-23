Bern führt Videoüberwachung in Velostationen wieder ein

Der Berner Stadtrat hat nach einer kontroversen Debatte die Wiedereinführung der Videoüberwachung in den städtischen Velostationen beschlossen. Die Maßnahme soll die Sicherheit erhöhen und Diebstähle reduzieren, wird aber unter strengen Datenschutzauflagen erfolgen.

Der Bern er Stadtrat hat sich nach einer intensiven und kontroversen Debatte für die Wiedereinführung der Videoüberwachung in den städtischen Velostationen ausgesprochen. Mit einem Ergebnis von 44 zu 24 Stimmen wurde dem Vorschlag des Gemeinderats zugestimmt, der eine zeitlich begrenzte und datenschutzrechtlich eingeschränkte Überwachung vorsieht.

Die Entscheidung folgt auf eine Phase, in der die Kameras aufgrund von Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes abgeschaltet wurden, und einer anschließenden Zunahme von Diebstählen, Vandalismus und Beschwerden in den Velostationen. Die Debatte im Rat war geprägt von unterschiedlichen Auffassungen über den Charakter der Velostationen als Raum und die potenziellen Auswirkungen der Überwachung auf die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger.

Während Befürworter die Videoüberwachung als ein notwendiges Mittel zur Erhöhung der Sicherheit und zur Abschreckung von Kriminellen ansahen, äußerten Kritiker Bedenken hinsichtlich der Ausweitung von Überwachungstechnologien im öffentlichen Raum und der möglichen Verletzung von Grundrechten. Ein zentraler Streitpunkt war die Frage, ob die Velostationen als öffentlicher oder lediglich als halböffentlicher Raum einzustufen sind.

Monique Iseli von der SP argumentierte, dass die Velostationen kein öffentlicher Raum im gleichen Sinne wie beispielsweise die Schützenmatte oder der Waisenhausplatz seien, sondern eher eine Art Übergangszone. Sie betonte, dass die Zustimmung zu der Videoüberwachung keinen Präzedenzfall für eine generelle Ausweitung der Überwachung im öffentlichen Raum schaffen würde. Tanja Miljanović von der GFL-Fraktion unterstützte diese Ansicht und bezeichnete die Maßnahme als eine gezielte und punktuelle Einmalaktion.

Im Gegensatz dazu wies Georg Häsler (FDP) darauf hin, dass der Wunsch nach Videoüberwachung von den Mitarbeitenden der Velostationen selbst ausgegangen sei, was die Legitimität der Maßnahme unterstreiche. Er argumentierte, dass Kameras eine wertvolle Hilfestellung für die Mitarbeiter darstellten und die Attraktivität der Stationen steigern könnten. Raffael Joggi (AL/PdA/TIF) warnte jedoch vor der Gefahr, dass die Installation von Kameras Begehrlichkeiten wecken und zu einem zunehmenden Druck führen würde, die Überwachung auszubauen.

Auch die Fraktion GB/JA äußerte sich skeptisch und betonte, dass Videoüberwachungen einen Eingriff in die Privatsphäre der gefilmten Personen darstellen. Nach eingehenden Diskussionen und der Ablehnung mehrerer Anträge stimmte der Rat schließlich dem Vorschlag des Gemeinderats zu. Die Wiedereinführung der Videoüberwachung wird unter strengen Auflagen erfolgen. Während der bedienten Öffnungszeiten werden die Kameras zwar Bilder aufnehmen, diese jedoch nicht speichern.

Die Aufnahmen können von den Mitarbeitenden der Velostationen auf Bildschirmen eingesehen werden, um beispielsweise verdächtige Aktivitäten zu erkennen oder bei Vorfällen schnell reagieren zu können. Aufzeichnungen werden lediglich außerhalb der bedienten Öffnungszeiten erstellt und lokal für maximal 30 Tage gespeichert, bevor sie automatisch gelöscht werden. Diese datenschutzrechtlichen Beschränkungen sollen sicherstellen, dass die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger so weit wie möglich gewahrt bleibt.

Der Gemeinderat begründet die Wiedereinführung der Videoüberwachung mit dem Ziel, das Sicherheitsgefühl in den Velostationen zu erhöhen, Straftaten zu verhindern und die Aufklärung von bereits begangenen Delikten zu erleichtern. Die Stadt Bern betreibt insgesamt fünf Velostationen beim Bahnhof. Nach der Abschaltung der Kameras im Jahr 2023 hatte die Stadt verstärkt auf Personal, Sicherheitsdienste und Reinigung gesetzt, jedoch ohne den gewünschten Erfolg. Die Zahl der Diebstähle, anderer Delikte und Beschwerden war deutlich gestiegen, was die Notwendigkeit einer zusätzlichen Sicherheitsmaßnahme unterstrich.

Nach drei Jahren und der Vorlage eines ersten Evaluationsberichts wird der Stadtrat erneut über die Fortführung oder Aufhebung der Videoüberwachung entscheiden





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