Bern erlaubt Bestattung mit Haustieren – Neues Friedhofreglement verabschiedet

Der Berner Stadtrat hat ein neues Friedhofreglement verabschiedet, das die Bestattung von Menschen mit ihren Haustieren ermöglicht. Zudem wurden weitere Änderungen vorgenommen, darunter eine Erhöhung des Alters für Kindergräber und eine Neuregelung der Zuständigkeiten bei Friedhofsumgestaltungen.

Der Bern er Stadtrat hat eine umfassende Neuerung im Bereich der Bestattung spolitik beschlossen, die künftig eine Bestattung von Menschen zusammen mit ihren Haustiere n ermöglicht. Diese Entscheidung, die am Donnerstag getroffen wurde, markiert einen bedeutenden Wandel in der traditionellen Friedhof sgestaltung und spiegelt ein wachsendes Bedürfnis der Bevölkerung nach individuellen und emotionalen Bestattung sformen wider.

Konkret bedeutet dies, dass die Stadt Bern spezielle Grabfelder mit der Bezeichnung «Mensch mit Tier» einrichten wird, auf denen Tierurnen gemeinsam mit den Urnen ihrer Besitzer beigesetzt werden können. Diese Neuerung ist Teil einer umfassenden Überarbeitung des Friedhofreglements, die auf ein Postulat der Grünliberalen aus dem Jahr 2021 zurückgeht. Die ursprüngliche Anfrage zielte darauf ab, die Friedhofsgesetzgebung an die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen und die geltende Praxis anzupassen, da diese teilweise auf veralteten Rechtsgrundlagen basierte.

Im Laufe der Überarbeitung wurde deutlich, dass die Bedürfnisse der Bevölkerung im Bereich der Bestattung stark gewachsen sind und eine größere Vielfalt an Beisetzungsformen gewünscht wird. Der Anteil traditioneller Erdbestattungen sank bereits 2024 auf 16,3 Prozent, was die Notwendigkeit einer Anpassung der Friedhofsordnung unterstreicht. Neben der Möglichkeit der Tierbestattung beinhaltet das revidierte Friedhofreglement weitere wichtige Änderungen. So wurde das Alter, bis zu dem Kinder in den Abteilungen für Kindergräber beigesetzt werden können, von 14 auf 18 Jahre angehoben.

Diese Anpassung berücksichtigt die veränderten Lebensumstände und die zunehmende Zahl von jungen Erwachsenen, die frühzeitig versterben. Die geplanten Änderungen stießen überparteilich auf breite Zustimmung im Stadtrat. Einzige kontroverse Diskussion entbrannte um einen Antrag der Fraktion von AL/PdA/TIF, der darauf abzielte, die gezielte Tötung von Tieren zum Zweck der gemeinsamen Bestattung mit einem Menschen zu untersagen.

Der Stadtrat wies diesen Antrag jedoch zurück, da er der Ansicht war, dass das Friedhofreglement nicht der geeignete Ort sei, um eine solche ethische Frage zu regeln. Zudem wurden Bedenken hinsichtlich der Durchführbarkeit entsprechender Kontrollen geäußert. Eine weitere wichtige Entscheidung betraf die Zuständigkeiten bei wesentlichen Umgestaltungen und Aufhebungen von Friedhöfen. Der Stadtrat entschied, dass diese Kompetenz künftig bei ihm selbst liegen soll, während der Gemeinderat diese Verantwortung gerne behalten hätte.

Letztendlich wurde das totalrevidierte Friedhofreglement einstimmig angenommen, ohne dass eine zweite Lesung erforderlich war. Die Stadt Bern betreibt derzeit drei Friedhöfe – den Bremgartenfriedhof, den Schosshaldenfriedhof und den Friedhof Bümpliz – und verwaltet insgesamt rund 13.000 Grabstätten. Diese Friedhöfe sind nicht nur Orte der Trauer und des Gedenkens, sondern auch beliebte öffentliche Grünanlagen zur Naherholung. Die Stadt Bern hat in den vergangenen Jahren bereits verschiedene Initiativen ergriffen, um die Vielfalt der Friedhofskultur widerzuspiegeln.

So entstanden 1999 das Grabfeld für zu früh geborene Kinder und der Bereich für muslimische Grabstätten. Im Jahr 2018 wurde das buddhistische Grabfeld eröffnet, und für 2025 ist die Eröffnung eines alevitischen Grabfelds auf dem Bremgartenfriedhof geplant. Der zuständige Gemeinderat(SP) betonte im Ratssaal, dass die Stadtberner Friedhöfe schweizweit einen Vorzeigecharakter haben und dass er stolz darauf sei, dass die Stadt Bern eine Vorreiterrolle im Bereich der Friedhofsgestaltung einnimmt.

Die Diskussionen im Stadtrat waren oft philosophischer Natur, da die Frage der Bestattung und des Umgangs mit dem Tod tiefgreifende emotionale und ethische Aspekte berührt. Das neue Reglement soll nun dazu beitragen, den Bedürfnissen der Bevölkerung besser gerecht zu werden und eine würdevolle und respektvolle Bestattung für alle zu gewährleisten





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