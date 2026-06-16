Bern: Einheitliche Unterstützung für Quartiersentwicklung Bethlehem

Die Planungskommission des Berner Stadtrats befürwortet einstimmig das Projekt für ein neues Quartier mit Wohnungen, Gewerbe und öffentlichem Platz. Zusätzliche Anträge stärken ökologische und soziale Aspekte.

Die zuständige Kommission des Bern er Stadtrats hat sich einstimmig hinter die Vorlage zur Entwicklung des Zentrums Bethlehem gestellt. Geplant ist ein modernes Quartier mit über 200 Wohnungen und rund 500 Arbeitsplätzen.

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün unterbreitet dem Stadtrat zwei Zusatzanträge: Erstens soll der Mindestanteil naturnaher Lebensräume von 15 auf 20 Prozent erhöht werden. Zweitens soll der Gemeinderat nicht-kommerzielle Zwischennutzungen für den bestehenden Bau prüfen, um einen längeren Leerstand während der Entwicklungsphase zu verhindern. Die Stimmberechtigten entscheiden voraussichtlich im November über das Geschäft. Auf dem Areal an der Riedbachstrasse sind Wohnungen, ein Einkaufszentrum, Gewerbeflächen und Räume für die Arbeitsintegration vorgesehen.

Zudem sieht das Projekt einen öffentlich zugänglichen Quartierplatz vor. Die Entwicklungsplanung verbindet urbane Wohnraum- und Arbeitsplatzschöpfung mit ökologischen Ansprüchen und partizipativen Elementen, indem ökologische Aufwertungen und Zwischennutzungskonzepte institutionalisiert werden. Die Initiative reflektiert den Trend nachhaltiger Stadtentwicklung, bei der grüne Infrastruktur und soziale Integration zentral sind. Das Vorhaben dürfte die regionale Bauwirtschaft stimulieren und langfristig die Lebensqualität im Stadtteil heben.

Gleichzeitig zeigt es, wie Kommunen durch frühzeitige Bürgerbeteiligung und ökologische Mindeststandards Akzeptanz für Großprojekte sichern können. Der Zeitplan sieht nach der Volksabstimmung im Herbst den Baubeginn in Etappen vor, wobei die Zwischennutzungskonzeptionen bereits in der Planungsphase umgesetzt werden sollen





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