Berlin plant Bundesratsinitiative für Pflicht zur Akzeptanz digitaler Zahlungsmittel

Berlin will eine Bundesratsinitiative zur Einführung einer Pflicht für digitale Zahlungsmittel im Geschäftsverkehr starten, um Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit zu bekämpfen.

Berlin plant eine wegweisende Bundesratsinitiative , um eine Pflicht zur Akzeptanz digitaler Zahlungsmittel im Geschäftsverkehr deutschlandweit durchzusetzen. Die Initiative, die von der Bundeshauptstadt angestoßen wird, zielt darauf ab, dass Gewerbetreibende und Händler neben der Bargeld zahlung mindestens eine elektronische Bezahlmöglichkeit anbieten müssen. Diese Maßnahme, die in Bereichen wie Imbissen, Barber-Shops und Kiosken greifen soll, wird von der Bild-Zeitung berichtet.

Hintergrund der Initiative ist die Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit, wie CDU-Fraktionschef Dirk Stettner erläutert. Stettner argumentiert, dass der einzige plausible Grund für die Bevorzugung von Barzahlungen der Versuch ist, an der Steuer vorbei zu arbeiten. Die Initiative soll den Bund dazu veranlassen, das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) oder die Gewerbeordnung entsprechend anzupassen und so eine solide rechtliche Grundlage für die verpflichtende Akzeptanz digitaler Zahlungsmittel zu schaffen. Der finanzielle Schaden, der dem Staat durch die Bargeld-Domäne in bargeldintensiven Branchen entsteht, ist enorm. Schätzungen zufolge belaufen sich die jährlichen Verluste durch Umsatz- und Gewinnsteuern allein auf 10 bis 15 Milliarden Euro. Inklusive weiterer Abgaben könnte der Gesamtschaden, wie die Welt am Sonntag berichtet, sogar bis zu 70 Milliarden Euro pro Jahr betragen. Bislang besteht keine gesetzliche Verpflichtung zur Annahme digitaler Zahlungsmittel. Zwar ist es Händlern untersagt, zusätzliche Gebühren für Kartenzahlungen zu erheben, doch die Entscheidung, ob elektronische Zahlungen akzeptiert werden, lag bisher im Ermessen der Gewerbetreibenden. Die Berliner Pläne sehen Ausnahmen von der Pflicht in begrenzten Fällen vor, beispielsweise wenn die notwendige technische Infrastruktur fehlt oder besondere Härtefälle vorliegen. Dies soll sicherstellen, dass die Regelung praktikabel und fair umgesetzt wird. Der Branchenverband Dehoga äußerte bereits Bedenken hinsichtlich der zusätzlichen Kosten und technischen Herausforderungen, insbesondere im ländlichen Raum. Diese Bedenken werden von der Politik ernst genommen, und es wird nach Lösungen gesucht, um die Umstellung für die betroffenen Unternehmen so reibungslos wie möglich zu gestalten. Das Bundesfinanzministerium arbeitet nach eigenen Angaben an einer bürokratiearmen Umsetzung der geplanten Vorgaben, um die Belastung für die Wirtschaft zu minimieren. Parallel zu den nationalen Bemühungen wird auf europäischer Ebene die Einführung eines digitalen Euro vorbereitet. Diese Entwicklung unterstreicht die wachsende Bedeutung digitaler Zahlungsmittel und die Notwendigkeit, sich auf eine moderne und effiziente Zahlungslandschaft einzustellen. Die geplante Bundesratsinitiative aus Berlin stellt somit einen wichtigen Schritt in Richtung einer transparenten und digitalisierten Wirtschaft dar, der das Potenzial hat, die finanzielle Integrität zu stärken und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Die detaillierte Ausarbeitung der Gesetzesänderungen und die praktische Umsetzung werden entscheidend sein, um die angestrebten Ziele zu erreichen und die negativen Auswirkungen auf die betroffenen Unternehmen zu minimieren. Die Debatte um die verpflichtende Akzeptanz digitaler Zahlungsmittel ist somit ein aktuelles und wichtiges Thema, das die Zukunft der deutschen Wirtschaft nachhaltig beeinflussen wird. Die Akzeptanz digitaler Zahlungsmittel im Geschäftsverkehr ist ein Schritt hin zu mehr Transparenz und Effizienz. Die verpflichtende Einführung, die von Berlin angestrebt wird, stellt eine Reaktion auf die Verluste durch Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit dar. Die Politik muss sowohl die Vorteile als auch die Herausforderungen berücksichtigen, insbesondere die finanziellen und technischen Auswirkungen auf kleine und mittlere Unternehmen. Die Entwicklung des digitalen Euro und die europäische Zusammenarbeit spielen in diesem Zusammenhang ebenfalls eine wichtige Rolle





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