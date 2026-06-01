Berkshire Hathaway übernimmt Taylor Morrison für 8,5 Milliarden Dollar

Der US-Konzern Berkshire Hathaway übernimmt das Wohnbauunternehmen Taylor Morrison in einer milliardenschweren Übernahme. Der Kaufpreis beträgt 8,5 Milliarden Dollar und entspricht einem Aufschlag von 24% auf den Schlusskurs vom Freitag.

Der US-Konzern Berkshire Hathaway übernimmt das Wohnbauunternehmen Taylor Morrison in einer milliardenschweren Übernahme . Der Kaufpreis beträgt 8,5 Milliarden Dollar und entspricht einem Aufschlag von 24% auf den Schlusskurs vom Freitag.

Die Aktionäre sollen 72,50 Dollar je Anteilsschein erhalten. Der Abschluss wird für die zweite Jahreshälfte 2026 erwartet. Berkshire ist seit 2003 mit der Tochtergesellschaft Clayton Homes auf dem US-Häusermarkt aktiv. Der neue Berkshire-Chef Greg Abel erklärte, die Übernahme werde die Präsenz des Konzerns im klassischen Hausbau erweitern.

Taylor-Morrison-Chefin Sheryl Palmer betonte, die langfristige Ausrichtung von Berkshire passe hervorragend zum mehrjährigen Investitionszyklus in der Branche. Der Immobilienentwickler wird nach Abschluss der Übernahme von der Börse genommen. Der Zukauf ist eine der ersten großen Weichenstellungen unter Abel, der das Ruder von Investorenlegende Warren Buffett übernommen hat. Auf der Hauptversammlung Anfang Mai hatte Abel den Aktionären einen besonnenen Umgang mit dem Kapital zugesichert





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