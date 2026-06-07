Bergrennen Hemberg verzeichnet Rekordbeteiligung und erlebt schweren Unfall

Das Bergrennen Hemberg 2024 zieht mit 9000 Zuschauern und 215 Fahrern neue Rekorde. Ein Unfall mit Rega-Einsatz überschattet das Spektakel trotz friedlicher Atmosphäre und positiver Bilanz der Organisatoren.

Das Bergrennen in Hemberg knackt Zuschauerrekord : rund 9000 Besucher und 215 Fahrer, darunter auch zwei Toggenburg er, sorgten für einen neuen Teilnehmerrekord . Das Event-Wochenende war gekennzeichnet durch ein starkes Besucheraufkommen und eine ausgelassene Atmosphäre, die bereits am Samstag bei sonnigem Wetter und warmen Temperaturen viele Rennsport fans ins Toggenburg lockte.

Auf den Parkplätzen und vor den Kirchen sammelten sich die Zuschauer, bestaunten die Rennboliden und genossen die besondere Stimmung. Familien mit Kindern, Gruppen auf den Treppen und Einheimische, die das Bergrennen als festen Jahrestermin bezeichnen, prägten das Bild. Der Shuttle-Bus von Wattwil nach Hemberg war stark frequentiert und zeigte die hohe Nachfrage nach diesem beliebten Sportereignis. Der Speaker am Streckenrand kommentierte enthusiastisch jedes Fahrzeug und trug mit seinem Wissen zur Unterhaltung bei.

Doch der Sonntag brachte einen ernsten Zwischenfall: Ein Fahrer verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen die Abschrankung und musste mit einer Infusion versorgt werden. Ein Rettungshubschrauber (Rega) landete, der Verunfallte wurde geborgen und ins Spital geflogen. Die Veranstaltung wurde für etwa eine Stunde unterbrochen, doch nachdem der Sprecher die Sorge um den Fahrer etwas mildern konnte, wurde das Rennen fortgesetzt. Die Stimmung blieb dennoch gedrückt.

Das OK zog nach dem Event eine positive Bilanz: Ein tolles Wochenende mit Rekordzahlen, zwar noch ohne finale finansielle Bewertung, aber ohne weitere Zwischenfälle. Das Bergrennen Hemberg, bereits zum 13. Mal im Neckertal ausgetragen, hat sich damit erneut als attraktiver und sicherheitsbewusster Event im regionalen Kalender etabliert. Besonders bemerkenswert ist die Teilnahme eines engagierten Fahrers, der trotz beidseitiger Armamputationen mit einem Formel-4-Wagen antritt und damit ein starkes Zeichen für Inklusion im Motorsport setzt





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