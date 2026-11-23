Erleben Sie die neuen Hofwochen auf dem Bergbauernhof: Von Ziegenmelken und Cowboy-Ausflügen bis zu emotionalen Abschiedsgesprächen - hier geht es um Liebe, Tiere und das Leben auf dem Land.

Die aktuelle Sendung der populären Fernsehreihe BLS Da hat die Zuschauer in eine Welt voller Zuneigung, tierischer Fürsorge und persönlicher Reflexionen entführt. Auf dem malerischen Bergbauernhof kommen die Bewohner den großen Gefühlen näher, während sie gleichzeitig mit den täglichen Herausforderungen der Landwirtschaft und der Pflege ihrer Tiere kämpfen. Die neuen Hofwochen zeigen dabei deutlich, wie unterschiedlich die Wege zu einer festen Beziehung sind und welche Hürden die einzelnen Paare noch überwinden müssen.

Romantische Fotocredits und das Melken von Ziegen

Bei Priska und Ueli steht die Zuneigung im Mittelpunkt, doch die praktische Umsetzung gestaltet sich für Priska zunächst als große Hürde. Ihre Handfertigkeit beim Melken der Ziegen von Ueli hat noch deutlichen Verbesserungsbedarf. Doch Priska gibt nicht auf und hat die Hoffnung, dass ihr Zeit noch zu genüge bleibt, um ihre Fähigkeiten in den kommenden Jahren zu verfeinern. Um die Anfänge dieser Zeit festzuhalten, überrascht sie ihren Partner mit einem originellen Fotoshooting, das die Zweisamkeit der beiden in einem neuen Licht zeigt.

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Ueli, der als Bergbauer eher zu den Zurückhaltenden gehört, zeigt sich bei der Planung des Shootings nicht gerade begeistert. Trotzdem schickt er sich tapfer in die Rolle des Fotomodells und wächst dabei mehr über sich hinaus. Später an einem Feierabend versetzt ihn eine Kopfmassage von Priska in einen Zustand tiefer Entspannung, sodass er fast wie ein Kätzchen schnurrt. In diesen ruhigen Momenten sprechen sie auch ihre Zukunftspläne an, wobei Priska erleichtert feststellt, dass ihre Vorstellungen in dieselbe Richtung gehen.

Flecht-Talente und die Camper-Überraschung

Während sich andere Paare mit emotionalen Hürden auseinandersetzen, steht bei Ioannis und Fränzi das spontane Handeln im Vordergrund. Ioannis beweist beim Flechten von Zöpfen für die Pony der Spielgruppenkinder ein hohes Maß an Geschick. Dennoch bleibt abzuwarten, ob die beiden eine feste Beziehung eingehen werden. Beide sind sich einig, dass sie sich als Vollblutsgrosseltern sehen und keine großen familiären Bindungen wünschen, die sie in ihrer Spontaneität einschränken würden.

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Als Überraschung veranstaltet Ioannis eine Campernacht mit Fränzi, eine Aktivität, die ihm erlaubt, ihre Grenzen auszuloten. Diese wenigen Stunden abseits des gewohnten Umfelds tun beiden gut, wobei dies besonders für Fränzi gilt, die es schwer hat, die Arbeit liegen zu lassen. Die Frage, was die erste gemeinsame Nacht im gleichen Bett mit sich bringen wird, bleibt spannend. Es ist unklar, ob diese Erfahrung Ioannis näher an Fränzi heranführt oder ob die bestehenden Barrieren weiter bestehen bleiben.

Cowboy-Abenteuer und die Herausforderung mit Pferden

Auf dem Hof mit Ruedi, dem Hengst, muss Roli lernen, mit Pferden umzugehen. Während er Kühe und Frauen gut lesen kann, fehlt ihm bei Pferden noch die Erfahrung. Zum Glück lässt sich der wilde Vierbeiner Rolis Bürst- und Putzarbeiten kommentarlos gefallen. Nach der Arbeit findet Roli großen Gefallen an einer Ausfahrt als Cowboy, wobei er von Hofdame Regina als Cowgirl unterstützt wird.

Roli und Regina machen einen Ausflug als Cowboy und Cowgirl, eine Erfahrung, die sie beide stark verbindet. Regina beherrscht die Zügel geschickt und gibt mächtig Gas, was Roli beeindruckt. Beide machen sich bereits Gedanken über eine gemeinsame Zukunft, wobei Roli plant, dem Hengst Platz zu machen und Regina nicht mehr im Garten schlafen zu lassen. Dieses Abenteuerspiel zeigt, wie wichtig gemeinsame Erlebnisse für den Aufbau von Vertrauen sind.

Überraschungsreisen und emotionale Abschiede

Susanne wird von Peter nach Zernez entführt, eine Reise, die er sein Leben lang vernachlässigt hat. Sie baden, essen und schlafen, wobei Peter Susannes Geschmack absolut trifft. Doch die Anwesenheit von Susannes Hündin Zoe bleibt ein Thema, auf das Peter eher zurückhaltend reagiert. Peters Eis bricht dennoch durch Susannes Lachen, das Herzen erwärmt. Es bleibt abzuwarten, ob diese Beobachtungen sich bestätigen werden.

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Bei Dänu und Ellie geht die Woche mit vielen Events zu Ende. Sie geben Gas, sei mit oder ohne Räder, im Wasser oder in der Luft. Doch bei Fragen nach der Herzöffnung zieht sich Ellie zurück, da sie Sicherheit benötigt. In Dänu hat Ellie den Hafen gesucht, worauf sich beide sehnen. Ihr Abschiedsgespräch ist überlegt, doch die Botschaft bleibt klar. Wer zwischen den Zeilen liest, versteht die Message.

Kräuterhexe und das Öffnen von Herzen

Anita entdeckt bei Hans eine Rötung unter dem Auge und wendet selbstgemachte Spitzwegerich-Salbe an. Hans, der selbsternannte Clematismann, saugt Informationen wie ein Staubsauger ein. Ihn tut sich die kühle Art von Anita schwer. Im Gegensatz dazu ist Anita eine selbstbewusste Rose, von der man hofft, dass sie ihre Dornen für Hans nicht ausfährt.

Gemeinsames Jodeln soll hier Abhilfe schaffen und die Herzen öffnen. Wenn der Gesang die Kessel flickt, könnte dies der Schlüssel zu einer neuen Beziehung sein. Die Woche bei BLS Da endet mit der Frage, welche derPaare den nächsten Schritt wagen und wer in der nächsten Folge wieder den Hof betreten wird. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, wer den Mut hat, über sich hinauszuwachsen.