Bergbahnen Sörenberg starten Sommersaison mit neuem Restaurantchef und neuem Ticket-Verbund

Die Bergbahnen Sörenberg haben ihre Sommersaison eröffnet und haben einen neuen Restaurantchef und einen neuen Ticket-Verbund bekannt gegeben.

Am Donnerstag begannen die Bergbahnen Sörenberg ihre Sommersaison . Samuel Bernhard übernimmt von der Saison 2026 an die Leitung des Erlebnis-Restaurants und Berghotels Rossweid in Sörenberg.

Der bisherige Gastgeber des Berghauses Eisee wurde kürzlich von dem Schweizerischen Zivilschutzverband ausgezeichnet als "Zivilschützer des Jahres 2026" für sein praxisnahes Kochbuch "Zum Orange Gnägi", das Rezepte wie Wurst-Käse-Salat oder Apfel im Schlafrock für die Zivilschutzküche vereint. Bernhard serviert seit der Auffahrt auf der Rossweid unter anderem sein prämiertes Birchermüesli beim Sonntagsbrunch. Mit neuen Angeboten wie Biergarten, Grillhüttli und einer Spiel-Ecke wollen die Bergbahnen Sörenberg das Erlebnis für Gäste weiter ausbauen. Das Hallenbad in Sörenberg ist bereits 55 Jahre alt.

Ein neues Erlebnisbad an einem anderen Standort wäre am liebsten, doch ist dies überhaupt möglich? Die Bergbahnen Sörenberg konzentrieren sich auf den Sommertourismus und treten einem neuen Ticket-Verbund bei, dem Magic Pass. Der Hoffnung nach, sollen insbesondere im Sommer mehr Besucher angedockt werden. Der Beitritt zum Ticket-Verbund ist für die Sörenberg Bahnen trotz besserer Marge ein Verlust, aber sie hoffen, dass die Preise sinken werden





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