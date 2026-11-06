Bergahorn-Samen vergiften 36 Pferde in Cortébert: 14 Tiere gestorben

In Cortébert BE haben 36 Pferde und Fohlen giftige Bergahornsamen gefressen, 14 Tiere starben. Die Familie erwartet Tierarztkosten im sechsstelligen Bereich.

Auf einem Hof in Cortébert BE haben 36 Pferde und Fohlen giftige Samen des Bergahorn s gefressen. 14 Tiere sind an der Vergiftung gestorben. Die Familie rechnet nun mit Tierarztkosten im sechsstelligen Bereich, wie Steulet-Geiser gegenüber 20 Minuten schildert.

Die Tiere hatten die Samen auf einer Weide der Familie aufgenommen. Als die ersten Anzeichen einer Vergiftung sichtbar wurden, organisierte die Familie sofort den Transport der Pferde und Fohlen in Kliniken in der ganzen Schweiz. Der Vorfall hat den Hof in Cortébert in eine Ausnahmesituation gebracht.

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Vergiftung auf der Weide: Wie die Samen wirken

Die Samen des Bergahorns sind für Pferde giftig und haben auf dem Hof in Cortébert 36 Tiere erkranken lassen. Nach Angaben der Familie wurden alle betroffenen Pferde und Fohlen in Behandlung gebracht, doch 14 Tiere konnten nicht gerettet werden.

Steulet-Geiser berichtet, dass die Tierärzte während der Behandlung immer wieder anriefen. Die Nachricht war stets dieselbe: Der Zustand einzelner Stuten sei so schlecht, dass sie eingeschläfert werden müssten. Die Familie musste diese Entscheidung mehrfach treffen.

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Besonders schwer fiel Steulet-Geiser die Entscheidung bei einer Stute, deren Fohlen die Familie über Jahre begleitet hatte. Steulet-Geiser sagt, fast jede Geburt miterlebt zu haben und durch ein einziges Ja am Telefon das Tier verloren zu haben.

Tierärzte, Kosten und die Lage auf dem Hof

Am Freitag befinden sich noch fünf der ursprünglich 25 Pferde in Tierkliniken, und ihr Überleben ist unklar. Die Situation auf dem Hof hat sich nach Angaben der Familie zwar erholt, doch ein Normalbetrieb ist noch lange nicht erreicht.

Die Pferde, die aus den Kliniken zurückgekehrt sind, müssen genau überwacht werden und bleiben vorerst in ihren Boxen. Den Zugang zur Weide dürfen sie derzeit nicht nutzen. Steulet-Geiser erklärt, die Tiere seien extrem erschöpft, hätten kaum Energie und könnten unterkühlen, weshalb sie momentan Wärmedecken tragen.

Die Familie sorgt sich zudem um die trächtigen Stuten, die ebenfalls von der Vergiftung betroffen waren. Steulet-Geiser sagt, man wisse noch nicht, wie sich die extreme Situation dieser Woche auf die ungeborenen Fohlen auswirke.

Die Behandlung ist teuer: Ein Pferd kostet in der Klinik durchschnittlich 1000 Franken pro Tag. Am Sonntag brachte die Familie gleich 25 Pferde in Kliniken, die meisten blieben dort bis Donnerstag. Die Familie rechnet deshalb mit Kosten im sechsstelligen Bereich.

Spendenaktion und Hilfe für die Familie

Die Familie erhält seit dem letzten 20-Minuten-Artikel grosse Unterstützung, denn seither sind über 63'735 Franken zusammengekommen. Dieses Geld hilft, die hohen Tierarztkosten zumindest teilweise aufzufangen.

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Der Verlust der toten Pferde trifft die Familie zusätzlich finanziell. Deren Wert schätzt sie auf mehrere Zehntausend Franken. Steulet-Geiser sagt, die Familie sei überwältigt, dass so viele Menschen aus der ganzen Schweiz helfen wollten, die Tiere zu retten.

Trotz der breiten Anteilnahme bleibe die Lage auf dem Hof angespannt, so Steulet-Geiser. Die kommenden Tage entscheiden darüber, wie viele der fünf Pferde in den Kliniken überleben.

Bergahorn in der Schweiz: Gefahr auch ohne Nachbarbaum

Der Bergahorn ist in der Schweiz weit verbreitet, besonders im Jura, im Mittelland und in den Voralpen. Seine Samen und Keimlinge gelten für Pferde als giftig, während Feld- und Spitzahorn als unbedenklich eingestuft werden.

Lucia Unger, Dozentin für Innere Medizin an der Pferdeklinik der Universität Bern, sagt gegenüber 20 Minuten, dass die meisten Fälle bei Pferden aus dem Jura und den Freiburger Voralpen auftreten. Die Expertin betont, dass Weiden auch dann gefährlich sein können, wenn kein Bergahorn in unmittelbarer Nähe steht.

Nach Ungers Angaben können die geflügelten Samen bis zu 200 Meter weit fliegen, bei starkem Wind möglicherweise noch weiter. Halter sollten ihre Weiden deshalb auf herangewehte Samen prüfen. Unger warnt: Man sollte sich nicht allein auf eine reine Abstandsmessung verlassen.