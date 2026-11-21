Analyse der Kosten für die 13. AHV-Rente: Die Mehrwertsteuererhöhung deckt nur die Hälfte. Der AHV-Fonds schmilzt bis 2035 auf 50% der Ausgaben, während Haushalte mit tiefem Einkommen überproportional belastet werden.

Die direkte Auszahlung der dreizehnten AHV-Rente steht bevor und wirft nun die schwierige Frage nach der langfristigen Finanzierung auf. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) hat am Anfang Juli die diesjährigen Finanzperspektiven veröffentlicht, die eine massive Zerrüttung der ersten Säule der Schweizer Altersvorsorge aufzeigen. Während mehr als 2,6 Millionen Rentnerinnen und Rentner im In- und Ausland im Dezember erstmals die zusätzliche Zahlung erhalten, verschärft sich die finanzielle Lage der AHV dramatisch.

Zahlungsinhalt und historische Vorgeschichte

Die Auszahlung der dritten zusätzlichen Rente im kommenden Monat erfolgt unabhängig vom Ergebnis der Volksabstimmung am 29. November. Seit der Abstimmung am 3. März 2024, bei der das Stimmvolk die jährliche dreizehnmalige Auszahlung beschloss, war die Finanzierungsquelle offen. Die laufenden Altersrenten kosteten die AHV im vergangenen Jahr 49,3 Milliarden Franken, wobei die durchschnittliche Rente bei 1969 Franken monatlich liegt.

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Dieses Weihnachtsgeschenk entpuppt sich als langfristige Belastung, da die Initiative keine spezifische Einnahmequelle vorsah. Die Einführung der dreizehnten Rente zusammen mit dem Ruhestand der geburtenstarken Jahrgänge kippt das Umlageergebnis bereits im laufenden Jahr in den negativen Bereich. Ein Defizit entsteht zwangsläufig, wenn die laufenden Ausgaben die Einnahmen aus Lohnbeiträgen, Bundesbeiträgen und Mehrwertsteueranteilen übersteigen.

Prognose des Bundesamtes für Sozialversicherungen

Die Projektionen des BSV bis zum Jahr 2040 basieren auf Konjunkturdaten, Bevölkerungsentwicklung und Lohnwachstum. Ohne zusätzliche Finanzierungsmaßnahmen wächst das Umlagedefizit von 1,3 Milliarden Franken im laufenden Jahr auf 2,7 Milliarden Franken im Jahr 2030 an. Bis zum Jahr 2035 beläuft sich diese Lücke auf fast 5 Milliarden Franken. Die Modelle zeigen zudem, dass sich der Ausblick selbst ohne die dreizehnte Rente durch schwaches Beschäftigungswachstum verschlechtert hat.

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Der AHV-Fonds dient primär als Liquiditätsreserve und soll mindestens eine Jahresausgabe der Versicherung decken. Aufgrund der aktuellen Defizite wird dieser Puffer jedoch rapide aufgezehrt. Das Vermögen des Fonds, das in Aktien, Obligationen und Immobilien diversifiziert ist, schrumpft von 113 Prozent der Jahresausgaben Ende 2025 auf rund 50 Prozent bis zum Jahr 2035. Der Fonds wird gemeinsam mit den Invalidenversicherung und der Erwerbsersatzordnung unter der unabhängigen Bundesbehörde verwaltet.

Volksabstimmung und Mehrwertsteuer-Anstieg

Am 29. November entscheidet das Schweizer Volk über die vorgeschlagene unbefristete Erhöhung der Mehrwertsteuer zur Schließung der Lücke. Der Normalsatz würde um 0,4 Prozentpunkte von 7,7 auf 8,5 Prozent ansteigen, während der Sondertarif für die Hotellerie von 3,8 auf 4 Prozent erhöht wird. Diese Maßnahme könnte frühestens ab dem Jahr 2028 in Kraft treten.

Der Versuch, die Finanzierung durch höhere Lohnbeiträge zu lösen, scheiterte im vergangenen Juni im Nationalrat mit einer knappen Mehrheit von 98 zu 96 Stimmen. Sollte die Mehrwertsteuererhöhung angenommen und zum 1. Januar 2028 eingeführt werden, reduziert sich das Umlagedefizit 2030 laut BSV-Berechnungen von 2,7 Milliarden auf 1,2 Milliarden Franken. Die zusätzlichen Einnahmen decken zusammen mit dem Bundesbeitrag etwa die Hälfte der Kosten der dreizehnten Rente.

Soziale Auswirkungen und wirtschaftliche Folgen

Trotz der proposeden Steuererhöhung verschwindet die Finanzierungslücke nicht vollständig. Haushalte mit tiefem Einkommen tragen die Mehrbelastung der Steuererhöhung überproportional stark, da die Mehrwertsteuer eine pauschale Verbrauchsteuer ist. Die zusätzlichen Einnahmen helfen zwar, ein rasches Absinken des AHV-Fonds in den 2030er-Jahren zu verhindern, doch bleibt das System auf langfristig stabile Einnahmen angewiesen.

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Die Unsicherheit langfristiger Projektionen wird durch die Veröffentlichung eines Unsicherheitsbereichs transparent gemacht, der von den Umlageszenarien "Hoch" und "Tief" begrenzt wird. Trotz aller Bemühungen bleibt die erste Säule der Altersvorsorge mit einem anhaltenden Defizit konfrontiert, das nur teilweise durch die geplante Mehrwertsteuererhöhung abgemildert wird. Die politische und wirtschaftliche Debatte um die Tragfähigkeit des Systems wird daher weiterhin anhalten.