Die Raumsonde BepiColombo hat nach einer Reise von zehn Milliarden Kilometern erfolgreich die Umlaufbahn des Merkur erreicht. Die gemeinsame Mission von Esa und Jaxa markiert den Beginn wissenschaftlicher Untersuchungen des sonnennächsten Planeten.

Die europäische Weltraummission BepiColombo hat ihr langjähriges Ziel erreicht und ist erfolgreich in die Umlaufbahn des Merkur eingetreten. Die europäische Weltraumorganisation Esa bestätigte den Meilenstein früh am Morgen, nachdem der Flugkörper nach einer Reise von zehn Milliarden Kilometern den sonnennächsten Planeten unseres Sonnensystems umkreist. Die Bodenkontrolle hat wieder direkten Kontakt zur Sonde aufgenommen, was den Beginn der operativen Phase einleutet.

Erfolg der Esa-Jaxa-Kooperation am Zielort

Die Sonde BepiColombo befindet sich nun in der Anfangsphase ihrer Orbitmanöver, bevor die eigentliche wissenschaftliche Forschung beginnt. Ein Sprecher der Esa teilte auf der Plattform X mit, dass Signale von der Sonde empfangen wurden und die Kommunikation mit der Kontrollzentrale stabil ist. Dieses Ereignis markiert den Abschluss einer extrem langen Reise, die im Oktober 2018 gestartet wurde. Die gemeinsame Investition der Esa und der japanischen Raumfahrtbehörde Jaxa beläuft sich auf rund 1,56 Milliarden Franken.

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Technische Hürden und Orbitmanöver

Bevor die wissenschaftlichen Instrumente aktiviert werden können, müssen die Satelliten ihre Umlaufbahn noch anpassen. Die Hauptmission beginnt zunächst mit einem engen Vorbeiflug, bei dem die Sonde dem Planeten bis auf eine Distanz von 674 Kilometern nahekommt. Im September waren die beiden Satelliten bereits von ihrem Antriebsmodul abgetrennt worden. Die Schwerkraft des Merkurs hat sie nun eingefangen, wobei die finale Trennung der beiden Satelliten für Dezember und März geplant ist.

Wissenschaftliche Ziele und Datenanalyse

Die wissenschaftliche Arbeit soll planmäßig im April anlaufen, nachdem die Satelliten in ihren Zielumlaufbahnen positioniert sind. Die Forschungsmission konzentriert sich auf detaillierte Untersuchungen des Magnetfelds, der Oberflächenstruktur sowie des planetaren Kerns und der Gashülle des Merkur. Die Wissenschaftler wollen herausfinden, ob Wasser auf dem Merkur vorhanden ist und wie der für seine Größe sehr schwere Planet geformt wurde. Dabei geht es auch um die Zusammensetzung des Gesteins und die Evolution des inneren Sonnensystems.

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Kontrollzentrum und extreme Bedingungen

Die Steuerung der Mission erfolgt vom Esa-Kontrollzentrum in Darmstadt. Am Merkur ist die Sonneneinstrahlung bis zu zehnmal stärker als auf der Erde, was extreme technische Vorkehrungen erforderlich macht. Die Satelliten sind mit Hochtemperaturbeschichtungen und mehrschichtiger Isolierung ausgestattet, um den Temperaturen standzuhalten. Ein Satellit dreht sich zudem pro Minute 15 Mal, um eine Überhitzung zu vermeiden und die Instrumente optimal auszurichten.

Bedeutung für die Planetenerforschung

Merkur gilt als der am wenigsten erforschte Planet im inneren Sonnensystem, was die Bedeutung dieser Mission unterstreicht. Die Daten von BepiColombo sollen helfen, die Ursprünge des Sonnensystems besser zu verstehen. Die bisherigen zehn Milliarden Kilometer Reise haben gezeigt, dass die Präzision der Navigation und die Robustheit der Technik entscheidend waren. Die kommenden Monate werden zeigen, wie sich die neuen Umkreisbahnen auf die Datenerfassung auswirken.