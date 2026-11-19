Die Raumsonden BepiColombo erreichen am Samstag den Merkur. Mit Spezialkomponenten der Empa und Universität Bern beginnt eine intensive Erforschung des kleinen Planeten.

Am kommenden Samstag findet ein historisches Ereignis in der Weltraumforschung statt, wenn die beiden Raumsonden der europäisch-japanischen Mission BepiColombo schließlich in die Umlaufbahn des Planeten Merkur eintreten. Diese Mission, die seit dem Start im Jahr 2018 unermüdlich die Distanz zwischen der Erde und dem sonnennächsten Planeten überbrückt, markiert den Beginn einer neuen Phase der wissenschaftlichen Exploration. Die Ankunft ist das Ergebnis jahrelanger Vorbereitungen und technischer Meilensteine, die nun in der finalen Annäherung münden. An Bord der Sonden befinden sich hochpräzise Komponenten, die maßgeblich von Forschern der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt ( Empa) in Zusammenarbeit mit der Universität Bern entwickelt wurden. Diese Schweizer Beiträge sind entscheidend für den Schutz und die Funktionalität der Instrumente unter extremen Bedingungen.

Herausforderungen bei der Bauteilfertigung für extreme Temperaturen

Die Herstellung der für die Raumsonden notwendigen Bauteile stellt Ingenieure und Materialwissenschaftler vor immense Schwierigkeiten, wie die Empa am Donnerstag bekannt gab. Die zentralen Anforderungen an diese Komponenten sind die Vereinigung von höchster Leichtigkeit mit extremer Widerstandsfähigkeit. Die Umgebung, der die beiden Sonden auf ihrem Weg zum Merkur ausgesetzt sein werden, gilt als extrem rau und ist durch enorme Temperaturschwankungen gekennzeichnet. Diese physikalischen Extreme stellen einzigartige Anforderungen an die verwendeten Materialien, da jede Versagen der Struktur sofort den Verlust der gesamten Mission bedeuten würde. Die Schweizer Forscher haben daher spezielle Lösungen entwickelt, die diesen widersprüchlichen Anforderungen gerecht werden.

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Spezialkeramik und Titan im Teilchendetektor ENA

Ein besonderer Fokus liegt auf den technischen Spezifikationen der Instrumente, die den Merkur erforschen sollen. An Bord des von der japanischen Weltraumagentur (JAXA) entwickelten MMO (Mercury Magnetospheric Orbiter) befindet sich der Teilchendetektor "ENA". Für dieses wichtige Instrument wurden Heizstrukturen aus Titan und einer speziellen Keramik entwickelt, die von Schweizer Partnern beigetragen wurden. Diese Materialien dienen dazu, die empfindlichen Detektoren vor den extremen Kälte- und Hitzeeinwirkungen zu schützen und sie in einem funktionsfähigen Temperaturbereich zu halten. Ohne solche fortschrittlichen Wärmemanagementsysteme wären die wissenschaftlichen Messungen im magnetischen Umfeld des Merkur nicht möglich.

Herstellung von Komponenten in Dübendorf für die MPO-Sonde

Neben dem japanischen Anteil trägt auch die Europäische Weltraumorganisation (ESA) zur Mission bei, wobei die europäische Raumsonde MPO (Mercury Planetary Orbiter) weitere schweizerische Beiträge umfasst. In Dübendorf im Kanton Zürich wurden Bauteile für die MPO hergestellt, darunter Teile des Geräts zur Analyse der dünnen Merkuratmosphäre. Diese Atmosphäre ist extrem dünn und zerbrechlich, was ihre Untersuchung zu einer komplexen wissenschaftlichen Aufgabe macht. Die MPO wird den Merkur in einer Entfernung von nur 480 Kilometern überfliegen, was eine präzise Navigation und robuste Sensorik erfordert. Die in Dübendorf produzierten Komponenten sind integraler Bestandteil dieses Vorhabens und tragen zur Qualität der atmosphärischen Daten bei.

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Extremer Unterschied zwischen Tag und Nacht auf dem Merkur

Der Merkur selbst, der kleinste Planet des Sonnensystems, stellt Forscher weiterhin vor viele Rätsel. Die Rotationsgeschwindigkeit des Planeten ist ungewöhnlich langsam; ein Tag auf dem Merkur, also die Zeit für einen vollständigen Umlauf um die eigene Achse, dauert drei Erdmonate. Diese lange Periode führt zu extremen klimatischen Verhältnissen an der Oberfläche. Die Temperaturen steigen an der sonnenzugewandten Seite auf über 400 Grad Celsius an. Während der Nachtphase hingegen, die ebenso lang andauert, sinkt das Thermometer dramatisch auf minus 170 Grad Celsius ab. Diese gewaltigen thermischen Differenzen belasten die Materialgrenzwerte der Raumsonden bis an ihre physikalischen Grenzen.

Geschichtlicher Kontext und Zukunft der Merkur-Erforschung

Merkurs Nähe zur Sonne macht den kleinen Gesteinsplaneten außerordentlich schwer zu erforschen, wie die Empa weiter ausführt. Wegen der riesigen Schwerkraft der Sonne und der damit verbundenen gravitativen Effekte müssen Raumsonden den Planeten mit großem Aufwand und präziser Bahnplanung anfliegen. Vor der "BepiColombo"-Mission war der Gesteinsplanet nur von zwei anderen Sonden angeflogen worden. Die Sonde Mariner 10 kam ihm 1974 zum ersten Mal nahe und lieferte erste flüchtige Daten. Erst 2011 gelang es der Sonde Messenger, sich dem Merkur dauerhaft zu nähern und ihn zu umkreisen. Jetzt wird sich "BepiColombo" in zwei separate Orbiter aufteilen, die Merkur für mindestens ein Jahr auf unterschiedlichen Umlaufbahnen umkreisen und dabei seine Oberfläche detailliert kartieren. Diese Kombination aus japanischer und europäischer Expertise verspricht einen umfassenderen Einblick in die Geologie und das Magnetfeld des Merkur als je zuvor.