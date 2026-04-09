Benzinpreise steigen: Auswirkungen der Rohölpreisentwicklung und des Konflikts

Der Anstieg der Rohölpreise aufgrund internationaler Konflikte und Engpässe hat erhebliche Auswirkungen auf die Benzin- und Dieselpreise. Dieser Artikel beleuchtet die aktuelle Preisentwicklung, die Faktoren, die sie beeinflussen, und die erwarteten Auswirkungen auf die Verbraucher in der Schweiz und im Ausland.

Seit Beginn des Krieges ist der durchschnittliche Preis für Benzin um über 10 Prozent gestiegen. Laut Daten des TCS- Benzinpreis radars mussten Konsumenten für Diesel sogar etwa ein Viertel mehr bezahlen. Hauptursache hierfür ist der drastisch erhöhte Rohölpreis , der durch die Blockade der für den Energietransport essentiellen Straße von Hormus ausgelöst wurde. Vor dem Konflikt lag der Preis für ein Fass der Sorte Brent bei rund 70 US-Dollar (ca.

55,90 CHF); zeitweise kletterte er auf bis zu 120 Dollar (ca. 96 CHF). Nach der Vereinbarung eines Waffenstillstands könnte die Passage von Tankern durch die Straße von Hormus bald wieder ungehindert erfolgen. Unmittelbar nach Bekanntgabe der Feuerpause fiel der Ölpreis um fast 15 Prozent, um am Mittwochnachmittag bei etwa 92 Dollar (ca. 873,50 CHF) pro Fass zu notieren. Damit liegt er jedoch immer noch deutlich über dem Niveau vor der Krise. \Die Auswirkungen auf die Preise an den Tankstellen werden sich wahrscheinlich nur allmählich bemerkbar machen. Der Touring Club Schweiz (TCS) teilte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP mit, dass derzeit keine verlässliche Einschätzung möglich ist, wann die Preise wieder sinken werden. Ein Rückgang des Rohölpreises allein genügt nicht; entscheidend ist vielmehr, dass die Produktpreise für Diesel und Benzin über einen längeren Zeitraum hinweg sinken. Große Tankstellenbetreiber in der Schweiz wollten auf Anfragen keine konkreten Prognosen zur Preisentwicklung abgeben. Neben dem Rohölpreis spielen auch lokale Wettbewerbsbedingungen, Abgaben, Steuern, Standortkosten und Wechselkurse eine Rolle für die Preisgestaltung an den Tankstellen, ergänzte Matthias Hübscher, Geschäftsführer der Tankstellen von Volenergy. Auch der aktuelle niedrige Wasserstand des Rheins, über den die Schweiz einen Großteil ihrer Treibstoffimporte per Schiff über die Basler Rheinhäfen abwickelt, wird derzeit keinen zusätzlichen Preisschub auslösen. Am Mittwoch betrugen die Transportkosten 33,50 Franken pro Tonne, was zwar 1,50 Franken mehr als am Vortag ist, aber noch im normalen Bereich liegt, so der TCS. Im Nachbarland Deutschland war am Mittwoch noch keine Preissenkung an den Zapfsäulen festzustellen; die Dieselpreise stiegen sogar leicht weiter an, jedoch weniger stark als in den Tagen zuvor.\Der französische Vorsitzende der Ölindustrieunion, Olivier Gantois, wagte in einem Interview mit France Info eine grobe Schätzung. Demnach könnten die Spritpreise in Frankreich in den kommenden Tagen um 5 bis 10 Cent pro Liter sinken, sofern der Ölpreis bei etwa 93 bis 95 Dollar (ca. 74,30 bis 75,85 CHF) stabil bleibt. Trotz der deutlich gestiegenen Preise und der Blockade ist die Versorgung der Schweiz mit Treibstoffen nach Aussage des TCS und von Volenergy gesichert. Im Notfall stehen zudem Pflichtlager zur Verfügung. In einigen Ländern in Süd- und Südostasien ist die Lage deutlich angespannter. Dort wurden Treibstoffe bereits teilweise rationiert, und Arbeitstage gekürzt. Diese Länder importieren jedoch deutlich mehr Öl aus der Krisenregion als Europa und verfügen über geringere Reserven. Die Mobilität der Schweizer Bevölkerung wurde in den letzten Wochen durch die höheren Preise nicht eingeschränkt. Volenergy verzeichnete keine wesentlichen Volumenrückgänge. An den Grenztankstellen zu Deutschland war sogar ein deutlicher Anstieg der Kundenzahlen zu verzeichnen, was auf Tanktouristen aus Deutschland zurückzuführen ist





SchweizerBauer / 🏆 51. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Benzinpreis Dieselpreis Rohölpreis Treibstoff Tankstellen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Erneuerung Tramhaltestelle Marktplatz: Bauarbeiten beginnen mit Auswirkungen auf den ÖVUmfassende Bauarbeiten an der Tramhaltestelle Marktplatz in Basel starten im April. Ziel ist die barrierefreie Gestaltung und Gleissanierung. Während der Schulsommerferien kommt es zu Tramausfällen und Umleitungen.

Read more »

Trump droht dem Iran mit Zerstörung: Analyse der Eskalationsgefahr und AuswirkungenUS-Präsident Trump droht dem Iran mit der Zerstörung von Infrastruktur. Diese Drohungen werfen Fragen zur militärischen Machbarkeit, den humanitären Folgen und den geopolitischen Implikationen auf. Der Artikel analysiert die mögliche Eskalation, die Infrastruktur des Iran, die Reaktionen der Bevölkerung und die rechtlichen Aspekte von Trumps Drohungen.

Read more »

USA und Iran vereinbaren zweiwöchigen WaffenstillstandEine weitere Eskalation des Konflikts im Nahen Osten ist vorerst abgewendet.

Read more »

Ölpreise sinken: Benzin wird günstiger, aber nicht sofort spürbarEntdecke, warum die Benzinpreise trotz sinkender Ölpreise nicht sofort an der Tankstelle fallen.

Read more »

Experte erklärt: Sinken dank Iran-Waffenruhe jetzt die Benzinpreise?Die angekündigte Waffenruhe zwischen den USA, Israel und dem Iran sorgt für Entspannung auf dem Ölmarkt. Doch die Unsicherheit bleibt weiterhin hoch.

Read more »

Waffenruhe in der Straße von Hormus: Welche Auswirkungen hat sie?Nach einer Waffenruhe fahren Berichten zufolge wieder Frachtschiffe durch die Straße von Hormus. Doch die Lage bleibt unübersichtlich. Der Artikel beleuchtet die Bedeutung der Meerenge für den Öltransport, mögliche Alternativen und die Herausforderungen bei der Umsetzung neuer Transportwege.

Read more »